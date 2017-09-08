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Dünya

Rohingyalılar Bangladeş'e sığınmaya devam ediyor (GÖRÜNTÜLERLE)

(Dün gece yayınladığımız haberi yineliyoruz

08 Eylül 2017 12:14

(Dün gece yayınladığımız haberi yineliyoruz.)

Rohim Shamsu / Cox\'s Bazar, 8 Eylül, (DHA) -  Myanmar\'ın Rohingya (Arakan) bölgesinden kaçan sığınmacıların Bangladeş\'e geçişleri devam ediyor.

Bangladeş sınırını geçen Rohingyalılar, Teknaf ile Cox\'s Bazar şehirleri arasındaki yolu yürüyerek geçmeye çalışıyor. Bazı sığınmacılar ise Cox\'s Bazar bölgesine bağlı Tangkali\'de kendilerine barınaklar inşa ediyorlar. Kadın, çocuk ve her yaştan insanın aralarından olduğu sığınmacılar, Teknaf yolu kenarına ve tepelere küçük yerleşim yerleri kuruyor.

Myanmar\'dan kaçan Rohingyalı mülteciler, güvenli bölgelere ulaşmak için bazen yol kenarlarından, bazen de çamurlu çeltik tarlalarından yürüyor.

Myanmar-Bangladeş sınırını geçmeye ve güvenli alanlara ulaşmaya çalışanlara, sınır hattındaki mayınlar da engel oluyor. Taungpro yakınlarında, sınırdaki tel örgülerde bir mayının patlaması sonucu bir kadın hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Myanmar\'ın Rohingya eyaletinde saldırılardan kaçarak Bangladeş\'e ulaşan Rohingyalıların 146 bini geçtiğini bildirdi.

Görüntü Dökümü:

- Yollardan ve tarlalardan geçen mülteciler

- Mültecilerin kurduğu yerleşim alanları

- Genel ve detay görüntüler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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