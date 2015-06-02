Rohingyalı kadınlara toplu tecavüz



Malezya haber ajansı Bernama, Tayland'da mülteci kampında kalan bir kadının anlatımlarına dayandırarak verdiği haberde, mülteci kamplarında kalan genç kadınların gece yarısı bekçiler tarafından bilinmeyen bir yere götürülerek tecavüze uğradığını ileri sürdü. Söz konusu kadının eşi tecavüzlerin sadece Tayland'daki mülteci kamplarıyla sınırlı olmadığını, sınırın Malezya tarafındaki mülteci kampında da buna benzer olayların yaşandığını aktardı. Bu kişi gece yarısı kadınların tutulduğu bölümden çığlık seslerinin geldiğini söyledi.

Haberde tecavüze uğrayan kadınlar, bekçilerin bazen kadınları birkaç gün boyunca mülteci kampı dışında bir yere götürdüğünü ve seks kölesi olarak kullandığını savundu. Yetkililerden söz konusu iddialarla ilgili bir doğrulama gelmedi. ABD'nin mültecilerden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Anne Richard, bölgeye yaptığı ziyaret sırasında, bazı kadınların 'korkunç olaylar' yaşadığını belirtmişti.

Rohingya Müslümanları Myanmar'da azınlık olarak yaşıyor ve sistematik olarak dışlandıkları suçlamasını dile getiriyorlar. Bu durumdan rahatsızlık duyan binlerce Rohingyalı geçen haftalarda Myanmar'dan deniz yoluyla kaçarak, Malezya, Tayland ve Endonezya'ya sığınmıştı.