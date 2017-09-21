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Dünya
Deutsche Welle

Rohingyalara insani yardım taşıyanlara saldırı

Myanmarlı Budist eylemciler Rohingya Müslümanlarına gitmesi planlanan insani yardımı engellemeye çalıştı. Rohingyalara insani yardım malzemesi taşıyan kamyon da kaza yaptı. Kazada en az 9 kişi yaşamını yitirdi.

21 Eylül 2017 17:36

Myanmarlı Budist protestocular, Arakan'daki Rohingya Müslümanlarına ulaştırılmak istenen 50 tonluk insani yardım sevkiyatını engelleme girişiminde bulundu.

Hükümet yetkilisi tarafından aktarılan bilgilere göre, yüzlerce eylemci Arakan'ın başkenti Sittwe limanındaki gemiye insani yardım malzemesi yükleyen Kızılhaç çalışanlarına taş ve molotof kokteylleriyle saldırdı.

Grubu dağıtmak için 200 civarında polis memuru havaya ateş açtı. Olaylar sonucunda 8 protestocu gözaltına alındı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi sözcüsü Maria Cecilia Goin'in aktardığı bilgilere göre, olayda insani yardım çalışanlarından yaralanan olmadı.

Yardım taşıyan kamyon kaza yaptı

Bangladeş'e sığınan Rohingya Müslümanları için insani yardım taşıyan bir kamyon ise, saldırıdan birkaç saat sonra, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada en az 9 insani yardım çalışanı hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler Myanmar ordusunu bölgede "etnik temizlik" uygulamakla suçluyor. BM tarafından "eziyet gören dini azınlık" olarak kabul edilen Rohingya Müslümanları, yüzlerce yıldır o topraklarda yaşamalarına rağmen vatandaşlık alamadıkları Myanmar'da yasa dışı göçmen olarak kabul ediliyor.

Şu ana dek maruz kaldıkları şiddet nedeniyle sayısı 420 bini aşan Rohingya Müslümanı komşu Myanmar'a sığınmış bulunuyor.

© Deutsche Welle Türkçe

AP/Reuters/BÜ/ÖA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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