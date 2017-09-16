Rohingyalar için 14 bin yeni barınak inşa ediliyor

Birleşmiş Milletler rakamlarına göre 25 Ağustos tarihinden bu yana Myanmar'dan Bangladeş'e kaçan Rohingyaların sayısı 400 bine yaklaştı.

Bangladeş yetkili makamları Cox's Bazar bölgesindeki Kutupalong mülteci kampının yakınlarında 800 hektarlık bir alana yeni bir kamp kurulacağını açıkladı. Bangladeş afet yönetimi sekreteri Şah Kemal Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada hükümetin 400 bin Rohingyanın barınması için 14 bin barınak inşa edeceğini söyledi.

"Barınakları 10 gün içinde inşa etmemiz söylendi. Her bir barınakta 6 sığınmacı ailesi kalacak" diyen Şah Kemal kampta hıfzısıhha, su ve tıbbi tesisler olacağını belirtti. Yetkili, kampın kurulmasında Birleşmiş Milletler kurumlarından yardım alınacağını belirtti. Ayrıca hükümetin şiddet olaylarında ebeveynlerini kaybeden ve ülkeye anne babaları olmadan gelen Rohingya çocuklarının bakımını da üstleneceğini belirtti.

Başbakan Birleşmiş Milletler'de

Öte yandan Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılarak krizin çözümü için uluslararası toplumdan destek arayacak.

AFP'ye konuşan başbakan sözcüsü Nazrul İslam "Şeyh Hasina, Rohingya konusunu BM Genel Kurulu'nda dile getirecek. Myanmar'ın Arakan eyaletindeki şiddetin derhal durmasını isteyecek ve BM Genel Sekreterliği'nden Arakan'a bir araştırma heyeti göndermesini talep edecek" dedi. İslam, Başbakan'ın ayrıca uluslararası toplumdan ve BM'den Rohingya mültecilerinin memleketlerine dönmeleri için Myanmar'a baskı uygulamalarını isteyeceğini söyledi.

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AFP/EC,ÖA