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Dünya

Rogozin: Rusya karşıtı yaptırımlar kalıcı olarak uygulandı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 26 Şubat (DHA) – Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitri Rogozin, batının Rusya’ya uyguladığı yaptırımların kalıcı olarak uygulandığını söyledi

26 Şubat 2018 20:52

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 26 Şubat (DHA) – Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitri Rogozin, batının Rusya’ya uyguladığı yaptırımların kalıcı olarak uygulandığını söyledi.
Rogozin “Kommersant” gazetesine yaptığı açıklamada, “Rusya’nın ulusal kimliğinin yeniden canlanması ülkenin fiziksel güçlerinin hızla artmasına neden olacak. Bu hiçbir zaman batının hoşuna gitmedi. Yaptırımlar bizim güçlenmemize düşmanımızın tepkisiydi. Bunlar biz güçsüzleştiğimizde kaldırılacaklar. İşte bu yüzden bizim için yaptırımlar Rusya’nın ulusal karakterini gösterme şansı” dedi.
Bu kısıtlamaların zorluklar çıkardığını, fakat hükümetin gerekli önlemler aldığını söyleyen Rogozin şöyle devam etti: “Biz çalışmadan durmuyoruz. Yaptırım karşıtı merkez kuruldu ve bunun hedefi askeri sevkiyatların sürelerinde gecikmeye neden olmamak.”

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