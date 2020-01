Roger Waters'tan Trump'lı mesaj: Beyni olmayan bir lider hayal edin

'Is This the Life We Really Want?' (İstediğimiz yaşam gerçekten bu mu?) adıyla 25 yıl sonra ilk stüdyo albümünü bugün piyasaya süren Pink Floyd'un efsanevi solisti Roger Waters, son albümünde ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef aldı. Ünlü rock müzisyeni bir parçasında Trump'a atfen "Beyni olmayan bir lider hayal edin" sözlerini kullandı.

İngiliz rock grubu Pink Floyd'un efsanevi solisti, müzisyen Roger Waters 1992'den beri piyasaya sürdüğü ilk stüdyo albümünde ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef tahtasına oturttu.

73 yaşındaki müzisyen albümün en sert ifadeler içeren 'Picture That' adlı parçasında Trump'ı kastederek "Beyni olmayan bir lider hayal edin" ifadelerini kullandı.

​Waters'ın son solo albümünde tıpkı Pink Floyd'da olduğu gibi şarkılar fikirlerin üzerine inşa edildi.

'The Last Refugee' (Son Mülteci) adlı parça bir savaşın sonunda güvenliğe doğru yapılan bir yolculuğu anlatırken, 'Deja Vu' adlı parçada Waters, 'çevre felaketi ve şiddeti sonlandırmakta yetersiz kalan bir Tanrı'yı' hayal ediyor.

Trump daha önce de Waters'ın eleştiri oklarının hedefindeydi

Pink Floyd'dan ayrıldıktan sonra bir dizi önemli albüm çıkartan Waters son olarak 2010-2013 arasındaki 'The Wall Live' adlı dünya genelindeki turnesi ile 'tüm zamanların en başarılı solo turnesini' yapan sanatçı ünvanını da kazanmıştı.

Waters diğer konserlerinde de sahnede Trump'ı hedef almayı sürdürmüştü.

Waters'ın California'daki konserinde Pink Floyd'un 1977 tarihli 'Domuzlar' adlı parçasını çalınırken, Trump'ı domuz şeklinde betimleyen devasa bir balon uçurulmuş, sahne arkasındaki ekrana 'Trump bir domuzdur' yazılmıştı.