Roger Waters yine yollara düşüyor

T24

Şarkıcı, basçı ve yazar Waters Londra'da yaptığı açıklamada, The Wall'un bu yorumunun, 1980'lerdekinden daha politik, daha genel, daha evrensel ve daha küresel olacağını söyledi.Albümdeki karakter gibi babasını 2. Dünya Savaşı'nda kaybettiğini ve bunun projesinde büyük önemi bulunduğunu kaydeden 66 yaşındaki Waters, Irak ve Afganistan savaşlarıyla da paralellik kurarak, özellikle bu iki savaşta yakınlarını kaybedenler için büyük empatisi olduğunu ifade etti.Waters, yeni turnede müzik ve sözlerin eskiye sadık kalacağını, ancak yorumun farklı olacağını söyledi.Pink Floyd'dan 1984'te ayrılarak solo kariyerine başlayan Roger Waters, The Wall'u son olarak sahnede 1990'da Berlin'de yorumlamıştı.