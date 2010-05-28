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Kültür-Sanat

Roger Waters yine yollara düşüyor

Waters, grubun kült albümü "The Wall"u yorumlamak için Kuzey Amerika ve Avrupa'da turneye çıkacağını açıkladı

28 Mayıs 2010 03:00

T24 - Rock grubu Pink Floyd'un eski üyesi Roger Waters, grubun kült albümü "The Wall"u yorumlamak için Kuzey Amerika ve Avrupa'da turneye çıkacağını açıkladı.





Şarkıcı, basçı ve yazar Waters Londra'da yaptığı açıklamada, The Wall'un bu yorumunun, 1980'lerdekinden daha politik, daha genel, daha evrensel ve daha küresel olacağını söyledi.

Albümdeki karakter gibi babasını 2. Dünya Savaşı'nda kaybettiğini ve bunun projesinde büyük önemi bulunduğunu kaydeden 66 yaşındaki Waters, Irak ve Afganistan savaşlarıyla da paralellik kurarak, özellikle bu iki savaşta yakınlarını kaybedenler için büyük empatisi olduğunu ifade etti.

Waters, yeni turnede müzik ve sözlerin eskiye sadık kalacağını, ancak yorumun farklı olacağını söyledi.

Pink Floyd'dan 1984'te ayrılarak solo kariyerine başlayan Roger Waters, The Wall'u son olarak sahnede 1990'da Berlin'de yorumlamıştı.











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