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Roger Waters'tan Erdoğan'a çağrı: Nûdem Durak'ı serbest bırakın

21 Haziran 2021 10:59

Progresif rock müziğin ikon gruplarından Pink Floyd'un solisti ve bas gitaristi Roger Waters, Türkiye Kültür Bakanlığı destekli çevrimiçi törende, söylediği Kürtçe şarkı gerekçe gösterilerek tutuklanan Nûdem Durak'ın serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

Waters, törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, “Sizden rica ediyorum, ana dilinde şarkı söylediği için 19 yıl hapis cezasına çarptırılan genç bir kadının dosyasını tekrar değerlendirin. Doğru olanı yapın. Lütfen Nûdem Durak’ı serbest bırakın. Filistinli olmadığını biliyorum ama o bir insan, tutsak. Serbest bırakılması gerek” ifadelerini kullandı.

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