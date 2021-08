Roger Waters, Facebook'un Pink Floyd şarkısını kullanmak için kendisine büyük bir teklifte bulunduğunu belirtti: Asla ve kat'a olmaz

T24 Dış Haberler

Britanyalı psychedelic rock grubu Pink Floyd'un kurucu üyelerinden Roger Waters, Facebook'un bir Instagram reklamında şarkılarından birini kullanmak için "çok, çok büyük bir para teklifinde bulunduğunu" ancak kendisinin bunu reddettiğini bildirdi.

The Rolling Stones'un aktardığına göre Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın serbest bırakılması için düzenlenen bir organizasyonda konuşan Waters, Facebook'un Pink Floyd'un The Wall albümünden ikonik “Another Brick in the Wall, Part 2" şarkısını kullanmak istediğini söyledi.

Waters, "Teklif bu sabah geldi. Çok büyük bir para teklifinde bulundular. Vereceğim cevap kesinlikle hayır. Asla ve kat'a kullanamazsınız" dedi.

Pink Floyd üyesinin aktardığına göre Facebook'un kendisine gönderdiği mektupta, "Bu şarkının hala günümüze çok uygun ve gerekli olduğunu inanıyoruz. Bu, ne kadar sadece bir döneme ait olmayan bir eser olduğunu gösteriyor" dedi.

Daha sonra, "Ama aslında şarkıyı Facebook ve Instagram'ı olduğundan daha da güçlü yapmak için kullanmak istiyorlar" diyen Waters, "Bu sayede bu odadaki hepimizi sansürleyebilir ve Julian Assange hakkında bu haberin halka ulaşmasını engelleyebilirler" diye konuştu.