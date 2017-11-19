Roger Federer'i 2-1 mağlup eden Goffin finale çıktı

İSTANBUL,(DHA)

ATP Dünya Turu Finalleri\'nde finale yükselen ilk isim İsviçreli Roger Federer\'i 2-1 mağlup eden Belçikalı David Goffin oldu. . İngiltere\'nin başkenti Londra\'da düzenlenen turnuvanın yarı final mücadelesinde, Federer ile Goffin karşılaştı. Maça iyi başlayan Federer ilk seti 6-2 kazanmayı başarsa da ikinci seti 6-3, son seti ise 6-4 kazanan Goffin, 1 saat 45 dakika süren mücadelenin ardından Federer\'i 2-1 mağlup ederek, adını finale yazdırdı. Goffin\'in finaldeki rakibi, Bulgar Grigor Dimitrov ile ABD\'li Jack Sock arasında oynanacak karşılaşmanın ardından belli olacak.