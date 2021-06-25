Roger Federer: Wimbledon'a döndüğüm için çok heyecanlıyım

Dünya sekiz numarası Roger Federer, en sevdiği Grand Slam öncesi Roland-Garros'ta korta çıkmış ve üçüncü turdaki galibiyeti sonrası vücudunu korumak amacıyla turnuvadan çekilmişti. Çim sezonunda Halle'de korta çıkan 39 yaşındaki efsane raket, Felix Auger-Aliassime'ye mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.

Wimbledon tenis turnuvasıyla ilgili konuşan Federer, "Londra'ya ulaştığım için çok mutluyum. Her zaman büyük bir heyecan, şehrin üstünde uçmak ve bir sürü başarı yaşadığım Wimbledon'a gelmek ancak aynı zamanda O2 Arena da. Yani geri dönmek güzel ve döndüğüm için çok heyecanlıyım" dedi.

Geçen sezon pandemi nedeniyle düzenlenemeyen Wimbledon, bu sezon diğer Grand Slam turnuvalarında olduğu gibi "bubble" koşullarıyla düzenlenecek. Ancak Roger Federer, alınan sıkı tedbirler hakkında konuşan Federer, "Otelden, arabadan ve kulüpten çıkamıyorum. Bu yüzden hayatım önümüzdeki birkaç hafta böyle olacak" ifadelerini kullandı.