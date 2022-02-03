Roger Federer ve Rafael Nadal takım arkadaşı oluyor

Tenis tarihinin en önemli isimlerinden Roger Federer ve Rafael Nadal, Londra'da gerçekleştirilecek Laver Cup'ta takım arkadaşı olacak.

Londra'da 23-25 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Laver Cup'ta Roger Federer ve Rafael Nadal, Avrupa takımının formasını giyecek.

Gelişme, Laver Cup'ın sosyal medya hesabından duyuruldu. 2017'de Avrupa takımında takım arkadaşı olmuştu.

Erkeklerde 14 tenisçinin yer aldığı Laver Kupası, Avrupa ve dünya takımları olarak ikiye ayrılıyor. Avrupalı ve diğer ülkelerden tenisçiler, birbirleriyle yaptıkları maçların sonunda takımları adına puan topluyor.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek erkekler finalinde Rus Daniil Medvedev'i 3-2 yenen İspanyol Rafael Nadal, şampiyon olmuştu. Nadal, 21 şampiyonlukla en fazla grand slam kazanan erkek sporcu olarak tarihe geçmişti.

Federer, Nadal'ın şampiyonluğuna ilişkin, "Arkadaşım ve büyük rakibim Rafael Nadal, 21 Grand Slam şampiyonluğunu kazanan ilk kişi olduğun için yürekten tebrikler. İnanılmaz iş ahlakın ve mücadele ruhun; bana ve dünyadaki sayısız kişiye ilham veriyor. Tadını çıkar!" ifadelerini kullanmıştı.