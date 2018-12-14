Rögara düşen dana, köpeğin başında havlamasıyla fark edilip kurtarıldı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da bir sokak köpeği, rögarın başında sürekli havladı. Köpeğin havlamasını merak edenler, mahsur kalan danayı görüp, ekiplere haber vererek kurtarılmasını sağladı.

Olay, Sarıçam ilçesi Girne Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kime ait olduğu bilinmeyen dana, yol kenarında kapağı açık unutulan rögardan düştü. Bu sırada bir sokak köpeği, rögarın başında havlamaya başladı. Yolda yürüyenler köpeğin yanına gelince mahsur kalmış danayı gördü. Daha sonra olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi\'ne ait CANKUR ekipleri sevk edildi. Danayı düştüğü yerden çıkaramayan ekipler, olay yerine kepçe getirdi.

KÖPEK PEŞİNDEN AYRILMADI

Ekipler, kepçeyle rögar kapağını kırarak genişletti. Daha sonra dana kırılan yerden halat ve vinç ile çıkarıldı. Kurtarma ekipleri, korkan danayı okşayarak sakinleştirmeye çalıştı. Sokak köpeği ise kurtarılan dananın peşinden ayrılmadı.

Olay yerindeki vatandaşlar, köpeğin rögar başında havladığını görünce gelip, danayı gördüklerini söyledi. Sakinleşen dana daha sonra, hayvan barınağına götürüldü.



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