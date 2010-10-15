Rögar patladı, kanalizasyon evlere aktı

T24- İstanbul'da tüm gece boyunca devam eden sağanak yağış, kentteki bazı sokakları dereye çevirdi. Avcılar'da patlayan rögardan çıkan kanalizasyon suları bazı evlerin zemin katlarına doldu.



Günlerdir süren yağışlar hız kesmiyor. İstanbul'da gece boyunca aralıklarla devame den sağanak yağışın gün boyu sürmesi bekleniyor.



Etkili olan yağmurla birlikte Avcılar Gümüşpala Mahallesi Kırımızı Fener Sokak'ta bulunan bir rögar patladı.



Sokağı dereye çeviren kanalizasyon suları bazı evlerin zemin kaltlarına doldu, sokak sakinleri evlerinin önüne küreklerle taşıdıkları kumla setler yaptı.



Fener sokakta oturanlar belediye ve İSKİ'ye tepki gösterdi. İSKİ'nin sorunla ilgilenmediği iddia edildi.



Bu arada, sağanak yağış İzmir'de de su baskınlarına neden oldu. Gece saatlerinde yaklaşık 30 dakika boyunca etkili yağan sağanakla birlikte yollar sularla doldu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.



Şehirde küçük çaplı su baskınları neden oldu. Baskınların yaşandığı semtlerden biri Bozyaka'ydı.



