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Rögar kapağında çarpan motosikletli öldü

Uğur SELÇİK/İMAMOĞLU (Adana), (DHA) - ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde asfaltlama hazırlıklarının yapıldığı yoldaki açık rögar kapağına çarparak metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü Süleyman Çavuşoğlu, hayatını kaybetti

14 Kasım 2018 02:35

Uğur SELÇİK/İMAMOĞLU (Adana), (DHA) - ADANA\'nın İmamoğlu ilçesinde asfaltlama hazırlıklarının yapıldığı yoldaki açık rögar kapağına çarparak metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü Süleyman Çavuşoğlu, hayatını kaybetti.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi\'nde meydana geldi Büyükşehir Belediyesi ASKİ çalışanı Süleyman Çavuşoğlu, mesai bitiminde eve gitmek için motosikletiyle yola çıktı. Asfaltama hazırlığının yapıldığı yola giren Çavuşoğlu, açık rögar kapağına çarpıp, motosikletiyle birlikte devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile İmamoğlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan 5 çocuk babası Çavuşoğlu, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. 
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

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