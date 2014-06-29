T24 LogoT24 Logo
Spor

Rodriguez, Kolombiya'yı çeyrek finale uçurdu

2014 Dünya Kupası 2. tur maçında, Uruguay'ı James Rodriguez attığı gollerle 2-0 mağlup eden Kolombiya, çeyrek finalde Brezilya'nın rakibi oldu

29 Haziran 2014 03:48

2014 FIFA Dünya Kupası'nda 2. çeyrek finalisti belirleyecek karşılaşmada Kolombiya ile Uruguay karşılaştı.

Kolombiya, Uruguay'ı 2-0 yenerek, Brezilya'nın ardından çeyrek finale yükselen ikinci takım oldu.

 

İki takımın kadroları

 

Kolombiya: Ospina - Zuniga, Zapata, Yepes, Armero - A.Aguliar, C.sanchez - Cuadrado, J.Rodriguez, J.Matinez - T.Gutierrez

Uruguay: Muslera - A.Pereira, Cacares, Godin, J.Gimenez, M.Pereira - C.Rodriguez, Arevalo, A.Gonzalez - Forlan, Cavani

 

Mücadelenin önemli dakikaları

 

85. dakikada Cavani'nin şutunu kaleci Ospina direk dibinden kurtardı.

79. dakikada Pereira kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda kaleci Ospina topu çıkartmayı başardı.

50. dakikada Armero'nun ortasına Cuadrado arka direkte topu kafasıyla penaltı noktasındaki Rodriguez'e bıraktı ve skor 2-0 oldu

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Kolombiya üstünlüğü ile sona erdi.

28. dakikada ceza sahası dışında topu göğsüyle yumuşatan Rodriguez'in harika vuruşunda Kolombiya 1-0 öne geçti.

 

ETİKETLER

kolombiyauruguaydünya kupası

İlgili Haberler

Dünya Kupası'nın ilk çeyrek finalisti Brezilya

2014 Dünya Kupası'nda 2. tur maçında, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten karşılaşmada, penaltılarla Şili'yi 4-3 yenen Brezilya çeyrek finale yükselen ilk takım oldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24