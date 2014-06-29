Rodriguez, Kolombiya'yı çeyrek finale uçurdu

2014 FIFA Dünya Kupası'nda 2. çeyrek finalisti belirleyecek karşılaşmada Kolombiya ile Uruguay karşılaştı.



Kolombiya, Uruguay'ı 2-0 yenerek, Brezilya'nın ardından çeyrek finale yükselen ikinci takım oldu.

İki takımın kadroları

Kolombiya: Ospina - Zuniga, Zapata, Yepes, Armero - A.Aguliar, C.sanchez - Cuadrado, J.Rodriguez, J.Matinez - T.Gutierrez

Uruguay: Muslera - A.Pereira, Cacares, Godin, J.Gimenez, M.Pereira - C.Rodriguez, Arevalo, A.Gonzalez - Forlan, Cavani

Mücadelenin önemli dakikaları

85. dakikada Cavani'nin şutunu kaleci Ospina direk dibinden kurtardı.

79. dakikada Pereira kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda kaleci Ospina topu çıkartmayı başardı.

50. dakikada Armero'nun ortasına Cuadrado arka direkte topu kafasıyla penaltı noktasındaki Rodriguez'e bıraktı ve skor 2-0 oldu



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Kolombiya üstünlüğü ile sona erdi.



28. dakikada ceza sahası dışında topu göğsüyle yumuşatan Rodriguez'in harika vuruşunda Kolombiya 1-0 öne geçti.