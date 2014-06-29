Dünya Kupası'nın ilk çeyrek finalisti Brezilya

2014 Dünya Kupası'nda 2. tur maçında, 90 dakika sonunda Brezilya ve Şili 1-1 berabere kaldı.



Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmazken penaltı atışlarındra Brezilya'yı ..... mağlup eden Şili, Dünya Kupası'nın ilk çeyrek finalist oldu.

İki takımın kadroları

Brezilya: Cezar - Alves, Silva, Luiz, Marcelo - Fernandinho, Luis Gustavo - Hulk, Oscar, Neymar - Fred

Şili: Bravo - Jara, Medel, F.Silva - Mena, M.Diaz, Aranguiz, Isla - Vidal - Alexis, Vargas

12. dakikada Neymar'ın yerde kalmasına hakem Howard Webb devam kararı verdi.

15. dakikada Neymar kaptığı topla Şili ceza sahasına girdi ancak savunma topu uzaklaştırdı.

18. dakikada kollanılan köşe vuruşunda topa harika yükselen David Luiz, Brezilya'yı 1-0 öne geçiren golü attı.

32. dakikada gelişen atakta, Alexis Sanchez'in ceza alanı içinden vuruşunda Şili beraberliği yakaladı.

İlk yarı bu sonuçla 1-1 berabere sona erdi.

49. dakikada Fernandinho'nun ceza sahasının hemen dışından şutu az farkal auta çıktı.

55. dakikada ceza sahasında topla buluşan Hulk'un vuruşu ağlara gitti ancak hakem Howard Webb, topu eliyle kontrol ettiği gerekçesiyle golü iptal etti.

63. dakikada Fred ıslıklanarak oyundan çıkarken, oyuna Jo dahil oldu.

64. dakikada ani gelişen Şili atağında Vidal'ın sağdan pasına hareketlenen Aranguiz'in vuruşunu, kaleci Cesar topu kornere çeldi.

90 dakika 1-1'lik beraberlikle sona erdi ve maç uzatmalara gitti.

Uzatmaların ilk yarısında eşitlik bozulmadı.

Uzatma dakikaları da 1-1 sona erdi ve penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışları

İlk penaltı atışını Brezilya'dan David Luiz kullandı ve top ağlara gitti ve skor 2-1 oldu.

Şili adına penaltı noktasına gelen Pinilla topu kaleci Cesar'ın üstüne nişanladı, skor 2-1 Brezilya'nın üstünlüğünde.

Willian topun başına geldi ve topu auta gönderdi.

Alexis Sanchez'in penaltı vuruşunu yine kaleci Julio Cesar kurtardı.

Brezilya Marcelo'nun vuruşuyla 3-1 öne geçti.

Aranguiz'un vuruşu filelere gitti 3-2 Brezilya önde.

Hulk'un penaltı vuruşunu, kaleci Bravo kurtardı.

Şili adına penaltı atışını kullanan Diaz topu filelere gönderdi ve skor 3-3 oldu.

Brezilya'da Neymar'ın kullandığı penaltı atışında top filelere gitti ve Brezilya 4-3 öne geçti.

5. penaltı atışında topun başına geçen Şilili Jara'nın vuruşu direğe çarptı ve Brezilya penaltı atışları sonucunda çeyrek finale yükselen takım oldu.