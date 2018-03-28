Rodrigues'ten transfer açıklaması!

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde antrenmanlarını sürdüren sarı kırmızılılarda, Garry Rodrigues idman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Rodrigues, transfer durumuyla ilgili gelen soruya "Burada her zaman evimde gibi hissediyorum. Taraftarlar beni, ben onları çok seviyorum. Burada çok mutluyum. O tarz haberleri duyuyorum ama şu an şampiyonluğa odaklandım. Şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum" yanıtını verdi.



Trabzonspor maçı hakkında ise " Önümüzde 8 finalimiz var. Trabzonspor da o finallerden bir tanesi. Rakibin adı, kim olduğu önemli değil. Hedefimiz galip gelmek. Galip gelerek, finale giden yolda olumlu bir adım daha atmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.