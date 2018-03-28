T24 LogoT24 Logo
Spor

Rodrigues'ten transfer açıklaması!

Rodrigues, antrenman öncesi soruları yanıtladı

28 Mart 2018 15:33

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde antrenmanlarını sürdüren sarı kırmızılılarda, Garry Rodrigues idman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

Rodrigues, transfer durumuyla ilgili gelen soruya "Burada her zaman evimde gibi hissediyorum. Taraftarlar beni, ben onları çok seviyorum. Burada çok mutluyum. O tarz haberleri duyuyorum ama şu an şampiyonluğa odaklandım. Şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum" yanıtını verdi. 

Trabzonspor maçı hakkında ise " Önümüzde 8 finalimiz var. Trabzonspor da o finallerden bir tanesi. Rakibin adı, kim olduğu önemli değil. Hedefimiz galip gelmek. Galip gelerek, finale giden yolda olumlu bir adım daha atmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. 

ETİKETLER

Garry RodriguesGalatasarayşampiyonlukŞampiyonlar Liginde oynamak istiyorumtransfer açıklaması

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24