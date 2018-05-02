Rodrgiues'e talip var!

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı yendiği derbiyi takip eden Fransız ekibi, Garry Rodrigues'i listesine aldı, 14 milyon Euro bütçe ayırdı.

Teknik direktör Fatih Terim'le çıkışa geçen Garry Rodrigues, Schalke ve Newcastle United'dan sonra Lyon'un da radarına girdi.

Fransız ekibinin scoutı Marcelo Dijan, Galatasaray'ın Beşiktaş'ı yendiği derbide 27 yaşındaki yıldızın performansına hayran kaldı. Avrupa devlerinin kıskacında olan Memphis Depay'ın satılması halinde Garry Rodrigues'i kadrosuna katmak istediği iddia edilen Lyon'un, gelecek sezon öncesi bu transfer için tam 14 milyon Euro'luk bütçe ayırdığı da ileri sürüldü.

Bu sezon sarıkırmızılı formayla 30 lig maçında oynayan Rodrigues, 7 kez rakip fileleri havalandırdı, 8 de asist yaptı.