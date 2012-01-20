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Dünya

Rodos'ta Türk konsolosluğuna saldırı

Yunanistan'ın Rodos Adası'ndaki Türk Başkonsolosluğuna kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırı düzenlendi.

20 Ocak 2012 02:00

T24 - Yunanistan'ın Rodos Adası'ndaki Türk Başkonsolosluğuna kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırı düzenlendi.


Yunan haber ajansı AMNA, sabah erken saatlerde kimliği belirsiz bir kişinin Konsolosluğun kapısına bir duyuru astığını ve daha sonra içi benzin dolu bir bidonu ateşleyerek Konsolosluğun avlusuna fırlattığını duyurdu.


AMNA haberinde, Konsolosluğun avlusunda yanmaya başlayan bidonun nöbetçi bir polis tarafından söndürüldüğünü, saldırı olayında Konsolusluk binasında herhangi bir zararın meydana gelmediğini ve bidonu söndüren polisin hafif şekilde yaralandığını belirtti.


Konsolosluğun güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği öğrenilen saldırı olayı ile ilgili polisin inceleme başlattığı bildirildi.


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