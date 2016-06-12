Rodos’ta tur otobüsü yandı, 11 Türk yolcu ölümden döndü

Yunanistan’ın Rodos Adası’nda bu sabah saatlerinde limandan aldığı yolcuları geziye götüren tur otobüsü alev alev yandı. Ölen ya da yaralanan olmadığı otobüste 11 Türk turistin de bulunduğu belirtildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Yaşar Anter'in haberine göre, Muğla’nın Marmaris ilçesinden bu sabah feribotla Yunanistan’a ait Rodos Adası’na günübirlik turla giden ve aralarında Türk yolcularında bulunduğu turist kafilesi Rodos Limanı’nda tur otobüslerine bindirildi. Otobüslerle ada turuna çıkan turistler Livada Mevkisi’ne geldiğinde otobüsün moturunun bulunduğu arkasından dumanlar çıkmaya başladı. Şoförün yolun kenarında otobüsü durdurmasının ardından inen yolcular, bagajlarını da alma fırsatı bularak uzaklaşırken, fenalaşan iki Alman turist ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yunanistan’ın, "www.rodiaki.gr" internet sitesinin haberine göre, Rodos Belediyesi’ne ait üç itfaiye aracının müdahale etmesine rağmen alev alev yanan otobüs demir yığına döndü.

Otobüste turistlerle birlikte 11 Türk yolcunun da bulunduğunu belirten 30 yaşındaki Türk kaptan Göktuğ Bayram, "Otobüsün arkasından çıkan dumanları fark eden şöför hemen durdurdu. Yolcuları panik yapmadan indirdiler. Muavin ve şöför yangın tüpleri ile ilk müdahaleyi yaptılar, ancak motordan çıkan alevler sönmedi. Ardından otobüs alev aldı. Çağrılan başka otobüse binerek turumuza devam ettik" dedi.