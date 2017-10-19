Rodos Adası açıklarında sürüklenen teknedeki 71 göçmen kurtarıldı 

ANAKRA, (DHA) - SAHİL Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada Rodos Adası 17 deniz mili güneyinde uluslararası sularda Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde makina arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 71 göçmenin kurtarıldığı belirtildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle; \"19 Ekim 2017 tarihinde saat 02.41’de, \'Rodos Adası 16 deniz mili güneyinde Wavebreak isimli teknenin makina arızası nedeniyle sürüklendiği\' ihbarı alınmıştır. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından, bahse konu tekne Rodos Adası 17 deniz mili güneyinde uluslararası sularda Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde tespit edilmiş, içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen olduğu görülmüştür. Bahse konu tekne, olumsuz deniz ve hava koşulları nedeniyle yedeklenememiş, teknenin içerisinde bulunan 65 Pakistan, 3 Hindistan, 2 Nepal, 1 Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 71 (50 erkek, 21 çocuk) düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen Türk uyruklu 2 şahıs (1 Erkek ve 1 Kadın) Sahil Güvenlik Botuna alınarak Fethiye Limanı’na intikale geçilmiştir.

Sahil Güvenlik personeli tarafından makine arızası giderilen WAVEBREAK isimli tekne hâlihazırda Sahil Güvenlik botu refakatinde Fethiye’ye intikal ettirilmektedir.\"

FOTOĞRAFLI