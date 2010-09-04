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Spor

RODİKA YAKŞİ DE FILA YÖNETİMİNDE MOSKOVA (A.A)

04 Eylül 2010 16:02

-RODİKA YAKŞİ DE FILA YÖNETİMİNDE MOSKOVA (A.A) - 04.09.2010 - Ahmet Ayık'ın ardından Rodika Yakşi de Uluslararası Güreş Federasyonları Birliği (FILA) yönetim kurulu üyeliğine seçildi.  Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılan FILA genel kurulunda, Rodika Yakşi, kadın üye kontenjanı için yapılan seçimlerin ikinci turunda, 52 oy alarak FILA yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Yakşi ilk turda da 50 oy almıştı. Türkiye, tarihinde ilk kez FILA yönetimine iki üye sokmayı başardı. Erkeklerde ise ikinci tur oylama sonrasında Yunanistan'dan Theodors Hamakos yönetime giren 5. isim oldu.

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