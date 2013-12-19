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Ekonomi

Rodi Mood firmasının iflası açıklandı

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 130 mağazalı tekstil firması Rodi Mood için iflas kararı verdi

19 Aralık 2013 20:38

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi Rodi Mood tekstil firması için iflas kararı verdi. Şirketin avukatı Afşin Ersoy, kararı şaşkınlıkla karşıladıklarını ifade ederek Yargıtay sürecinin yaşanacağını söyledi. Av. Ersoy 130 kadar mağazası bulunan şirket hakkında 70 milyona yakın bir borç nedeni ile iflas kararı verildiğini aktardı.

Hürriyet gazetesinden Dinçer Gökçe'nin haberine göre, çocuk giyim markası Wenice Kids, Hey Tekstil ve yine tekstilci Abdullah Çınar’ın 4 şirketinin iflası sonrası yeni bir iflas kararı daha çıktı. Bünyesinde 1800 kadar kişinin çalıştığı Rodi Mood’un sahibi Rodi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile RDS Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Dış Ticaret şirketlerinin bugün yapılan duruşmasında iflas kararı çıktı. Davanın görüldüğü Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi  iki şirketin iflasına karar verirken, şirket yönetimleri oluşturulacak iflas idaresine geçecek.

Söz konusu şirketler için iflas erteleme başvurusu geçtiğimiz mart ayında yapılmıştı. Şirket Avukatı Afşin Ersoy, iflas kararından şaşkınlıkla karşıladıklarını söyledi. Av. Ersoy, bazı alacaklıların da şirkete iflas erteleme verilmesi yönünde talepte bulunduklarını söyledi. Av. Ersoy, şirketin faaliyetlerine devam edeceğini ve de iflas kararının Yargıtay’a taşınacağını belirtti.

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