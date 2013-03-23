150 mağazalı Rodi Mood iflas erteleme istedi

Tekstil sektörünün önemli şirketlerinden Rodi Mood mali zorluğu aşamayınca, mahkemeden iflas erteleme talebinde bulundu.

Türkiye genelinde 150’ye yakın mağazası bulunan hazır giyim markası Rodi Mood için yapılan iflas erteleme başvurusunda mahkeme önceki gün tedbir kararı verdi. Mahkemenin tedbir kararı ile birlikte, şirket alacaklılara karşı korumaya alınmış oldu. Şirketin piyasaya olan borcunun 100 milyon TL seviyesinde. Tekstilde benzer durumlar Wenice Kids, Hey Tekstil ve sektörün önemli isimlerinden Hikmet Tanrıverdi ve Abdullah Çınar’ın şirketleri için de gündeme gelmişti.

Dinçer Gökçe'nin Hürriyet gazetesindeki haberine göre, bünyesinde 1850 kişi çalışan RodiMood için geçtiğimiz günlerde mahkemeye iflas erteleme başvurusu yapıldı. Bakırköy 3 Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılan başvurudan sonra tedbir kararı önceki gün çıktı. Tedbir kararı, Rodi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile RDS Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Dış Ticaret şirketlerini kapsadı. Mahkeme şirketlerin faaliyetlerinin denetimi için de kayyum atadı.



İlk duruşma 16 Nisan'da



Mahkemenin şirket hakkındaki esas kararı ise önümüzdeki günlerde yapılacak yargılama sonrası verilecek. Dosya, iktisatçılardan oluşan bir bilirkişi heyetine teslim edildi. Dava ile ilgili ilk duruşma için ise 16 Nisan’a gün verildi. Mahkemenin yapacağı yargılama sonrası çıkması muhtemel iki karar bulunuyor. Bunlardan ilki, mahkeme ya, şirketin mali darboğazdan kurtarılabilineceği kararına varır ve şirket hakkında iflas erteleme kararı verir. Veya şirketin kurtarılamayacağı kanaatine varır ve şirketin iflasına karar verir. Bu durumda da şirketin varlıkları oluşacak iflas idaresine geçer.



Cirosu 400 milyon lira

2008’de konsept değişikliğine giden şirket Rodi Mood ismi ile ürün ve mağazacılık alanında önemli bir değişikliğe gitti. Türkiye genelinde 160 kadar mağazası bulunan markanın bünyesinde 1850 kişi çalışıyor. 2008 cirosu 68 milyon lira olan şirketin 2012 cirosu 400 milyon TL olarak açıklanmıştı.



100 milyon lira borç



RodiMood Genel Müdürü Hakkı Kaya Ocakaçan konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“İçinden bulunduğumuz durum aşamayacağımız bir zorluk değil. Nakit akışında sorun yaşandı. İflas erteleme başvurusu da bu nedenle yapıldı. Bu süreci rahatlıkla aşabileceğimizi planlıyoruz. Piyasaya 100 milyon lira kadar borcumuz var. Ayrıca bir bankaya da bir miktar borcumuz var. Ancak tüm bu borçların şirket içinde karşılığı var. Ayrıca yerli-yabancı fonlarla da görüşüyoruz. 35 yılı geride bırakan bir şirketiz. Bugüne kadar yazılmış tek bir çekimiz yok. Verimsiz mağazaların kapatılması gündemde.”