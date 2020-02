Rodallega: "Ligi en kötü ilk 4 takım arasında bitirmeliyiz"

TRABZON,(DHA) -

Trabzonspor’un forvet oyuncusu Hugo Rodallega, bordo-mavili kulübün hedefinin her zaman zirve olduğunu belirterek \"Bu sezon en kötü ilk dört takım arasında yer alıp, Şampiyonlar Ligi veya UEFA Avrupa Ligi’nde yer almalıyız\" dedi.

Trabzonspor’da bu sezon forma giydiği 7 maçta 5 gol kaydeden, son oynanan ve 4-2 kazanılan Kasımpaşa maçında da 2 gol atan forvet oyucusu Hugo Rodallega, kulübün dergisine açıklamalarda bulundu. Rodallega bu başlangıcı teknik oirektör Ünal Karaman\'ın takımın başına gelir gelmez kendisine aşıladığı güven neticesinde sağladığını söyledi. Trabzonspor forması giymenin kendisi için çok büyük bir mutluluk olduğunu kaydeden Rodallega, \"Ancak burada kolay süreçlerden geçmedim. İlk yıllar genelde biraz zor geçiyor; ancak zamanla oyuncu alıştıktan sonra neyi yapıp neyi yapmaması gerektiğini öğrendiği vakit her şey iyi oluyor. Buraya geldikten sonra üç hocayla çalıştım. Hepsinden yeni şeyler öğrendim. Kiminden iyi, kiminden yapmamanız gereken şeyleri öğreniyorsunuz. Tüm bunları yaşadım ve kendimi iyi hissediyorum. Bunların yanında şehrin de sizden çok büyük beklentisi var. Bu beklentiye karşılık verebilmek için bizim de çok çalışmamız gerekiyor\" dedi.

\"ÜNAL HOCA SAMİMİYETİNİ GÖSTERDİ\"

Teknik direktör Ünal Karaman\'ın gelir gelmez kendisine büyük bir güven verdiğini anlatan Kolombiyalı oyuncu, şöyle devam etti: \"Kampın birinci gününden itibaren benimle yaptığı bütün konuşmalarında bu güveni hissettirdi, samimiyetini gösterdi. Bu durum bir futbolcu için çok önemlidir. Ben de hocamızın bu güvenine karşılık olarak çok çalışıp, gol atıp, takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Hocamız oyna derse oynarım, oynama derse beklerim. Hocamızın duyduğu güven bende çok büyük bir değişime neden oldu. Örneğin, Başakşehir maçında takım olarak iyi bir futbol ortaya koyamadık. Ben de bireysel olarak çok iyi oynadığımı düşünmüyorum. Kaleye sadece iki şutum vardı. Bu durumda belki hocamız beni oyundan alabilir veya bir sonraki maçta oynatmayabilirdi, ama yapmadı. Beni oynattı ve güvenimi pekiştirdi. İşimi doğru yaptığım sürece oynayacağımı ve daha fazla fırsat bulacağımı biliyorum.\"

\"GALATASARAY MAÇINDA KİMSE BU SKORU ALACAĞIMIZI DÜŞÜNMEDİ\"

Dördüncü haftada oynanan Galatasaray maçına da değinen deneyimli forvet oyuncusu, bu konuda şunları söyledi: \"Açıkçası kimse kaliteli kadrosu olan, ligin son şampiyonuna karşı bu skoru alacağımızı düşünmemiştir. Ancak biz tamamen bu düşünceyle sahaya çıktık. Karşımızda iyi bir takım olduğunu biliyorduk; ama biz de aynı kaliteye sahibiz. Dolayısıyla maçı kazanmak için sahaya çıktık. Maçın ilk dakikasından itibaren bizim sahamız, bizim evimiz olduğunu rakibe gösterdik. Erken goller bulduk. Daha sonra rakip oyuncunun kırmızı kartla oyun dışında kalmasından sonra işimiz daha da kolaylaştı. Bulduğumuz fırsatları değerlendirdik. Taraftarlarımız da bize yardım etti. Dolayısıyla bizim için çok önemli bir galibiyet oldu.\"

\"KADRO KALİTEMİZ YÜKSEK\"

Kadro kalitelerinin çok yüksek olduğunu düşündüğünü kaydeden Rodallega, şunları dedi: \"Bunu zaten sonuçlardan ve oyuncularımızın kariyerlerinden anlayabilirsiniz. Deneyimli oyuncularımızın kalitesinden ziyade genç oyuncularımızın kalitesine ihtiyacımız var. Çünkü onların önünde büyük bir gelecek var. 11 yıldır burada bulunan kaptanımız Onur ile Onazi, Kucka, Sosa, Burak Yılmaz ve benim gibi deneyimli oyuncuların onlara yardım etmesi gerekiyor ve ediyoruz da. Kadroya baktığınızda hem genç, hem de deneyimli oyuncuların kaliteli olduğunu görüyorsunuz. Bunu da alacağımız sonuçlarla göstermeye devam edeceğimizi düşünüyorum.\"

\"EN KÖTÜ İLK 4 TAKIM İÇİNDE OLMALIYIZ\"

2018-2019 futbol sezonunda çok fazla gol atmayı hedeflediğini ve takım olarak da en kötü ilk 4 içinde yer almaları gerektiğini söyleyen Rodallega, \"Kariyerimin başından beri olduğu gibi amacım ilk 11’de sahaya çıkıp, çok fazla gol atmak, her maç üstüne koyup yoluma başarılarla devam etmek. Takım olarak hedefimiz belli. Trabzonspor gibi büyük takımlar her zaman zirveyi hedefler. Ligi en kötü ilk dört takım bitirip, Şampiyonlar Ligi veya UEFA Avrupa Ligi’nde yer almalıyız\" dedi.

Oyuncular için yedek kalmanın zor olduğunu ifade eden Rodallega, bu tür zamanların oyuncular için çok zor geçtiğini, yedek kulübesinde beklemek, oynamayacağını bilerek antrenman yapmanın futbolcuyu çok yorduğunu ve mental olarak düşürdüğünü ancak şuan çok mutlu olduğunu kaydetti.

\"TÜRKİYE\'YE ADAPTASYON SORUNUM KOLAY OLDU\"

Türkiye\'ye gelen yabancı oyuncuların, en büyük şikayetinin sertlik olduğu yönündeki eleştirilere katıldığını belirten Kolombiyalı golcü, \"Ama bu durumdan hiçbir zaman şikayet etmedim. Çünkü Premier Lig gibi çok sert bir ligden buraya geldim. Orada bazen savunma oyuncusu sırtınıza tekme atsa, boynunuzu koparmaya çalışsa yine de faul olmuyor. Dolaysıyla bu sertliğe alışıyorsunuz. Bu nedenle Türkiye\'de adaptasyon sürecim kolay oldu. Zaten savunma oyuncusu sert olmalı ve forvete orada olduğunu hissettirmelidir bence\" diye konuştu.

\"AİLEM VE ARKADAŞLARIM BANA HUGUİTO DİYE HİTAP EDER\"

Geçtiğimiz sezon 28 numaralı formayı giyen ancak bu yıl 7 numaralı formayı tercih ederek formasının arkasına Huguito yazdıran Rodallega, bu değişim için ise şunları dedi: \"Güleceğimiz bir hikayesi var bunun. Trabzonspor’a transfer olduğumda takımda boşta olan numaraların listesini getirdiler. Eşimi arayarak numara seçme konusunda yardım istedim ve evlilik yıl dönümümüz dolaysıyla da 28 numarayı seçtim. Ancak ortada küçük bir hata vardı çünkü bizim evlilik yıl dönümümüz 29\'du. Yanlış hatırlamışım. Doğruyu öğrendiğimde ise kulübüm federasyona 28 numarayı bildirmişti. Eşim bana kızamadı; çünkü o da 28 diye hatırlıyordu. Bu sezon ise babamdan dolayı 7 numarayı seçtim. Çünkü babam futbolculuğunda 7 numara giyiyormuş. Formanın arkasına Huguito yazdırmam ise şuradan kaynaklanıyor; Kolombiya’da futbolu takip eden insanlar beni Rodallega olarak tanıyorlar. Ancak ailem ve arkadaşlarım bana Huguito diye hitap eder. Dolayısıyla onlar için bu değişimi yaptım.\"

\"VAR HEM İYİ HEM DE KÖTÜ\"

Video Hakem (VAR) uygulamasının futbola hem iyi hem de kötü katkıları olduğunu söyleyen Rodallega, “İyi tarafı hakemler artık pozisyonları tekrar izleyebildikleri için daha sağlıklı karar verebiliyorlar. Kötü tarafı ise oyunun durması ve bekleme anında futbolcular olarak soğumamız” dedi.

\"MAÇI KAZANDIRAN GOLÜ ATIP FIRÇA YEDİM\"

Önce Trabzonspor’da yapması gerekenleri yapıp daha sonra milli takımda boy göstermek istediğini vurgulayan Rodallega, Trabzon’da başından geçen ilginç bir olaya da değinerek, \"Bir maçta benim attığım gol sonrası 2-1 kazanmıştık. Bu maç sonrası mutlu bir şekilde AVM\'ye gittiğimde birisi beni durdurup neden tek bir gol attığımı sordu. Bir gol atmama sinirlenip en az 2-3 gol atmam gerektiğini söyledi. Maçı kazandıran golü atıp fırça yediğim bir anım oldu\" diye konuştu.

\"OĞLUMUN ODASI BORDO-MAVİ RENKLERLE KAPLI\"

Oğlunun odasının Trabzonspor ürünleriyle dolu olduğunu belirten Rodallega, \"Kendisi İzmir’de yaşıyor; ama odası komple bordo-mavi renklerle kaplı. Çarşaflarına kadar Trabzonspor ürünleriyle dolu. Okula Trabzonspor armalı kıyafetlerle gidiyor. Trabzonspor\'u çok seviyor ve biz konuştuğumuzda, ‘Baba başka takımlarda da oynadın. Onların da çok büyük taraftarları vardı ama buradakiler çok çılgın’ demişti. Hatta stadyuma geldiğinde çıkan gürültüden korkuyor, ama çok seviyor. İyi bir Trabzonspor taraftarı olduğunu söyleyebilirim\" diyerek açıklamalarını tamamladı.

(FOTOĞRAFLI)