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Yaşam

Rocky ve Rambo marka oldu

Sylvester Stallone, unutulmaz film karakterleri Rocky ve Rambo'yu modaya dünyasına taşıdı.

27 Mart 2011 02:00

T24 - Sylvester Stallone, unutulmaz film karakterleri Rocky ve Rambo'yu modaya dünyasına taşıdı.
 


64 yaşındaki Amerikalı oyuncu Sylvester Stallone, unutulmaz film karakterleri Rocky ve Rambo'yu markalaştırdı.

Gazeteport'un haberine göre, oyuncu 2012 yılında özellikle Rocky ve Rambo karakterlerinden esinlenerek hazırlanan kreasyon 24-40 yaş arasındaki "asi ve beyfendi" lere hitap edecek. İki marka içinde özel blue jean, gömlek, dış giyim ve koku üretilecek.

Premium marka koleksiyonu gelecek yıl mağazalarda satışa çıkacak olan Stallone, böylece kendi markasını modaya ve ticarete taşıyan isimler kervanına katılmış olacak.

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