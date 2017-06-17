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Kültür-Sanat

'Rocky' efsanesi hayatını kaybetti

"Olağanüstü bir adamdı"

17 Haziran 2017 16:10

Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören 'Rocky' ve 'The Karate Kid' filmlerinin ABD'li yönetmeni John G. Avildsen, 81 yaşında hayatını kaybetti. Babasının ölümü hakkında oğlu Anthony Avildsen, "Olağanüstü bir adamdı. O süper yetenekli biriydi" dedi.

Ünlü yönetmen 1977 yılında 225 milyon dolar hasılat elde eden, Sylvester Stallone'nin başrolde yer aldığı 'Rocky' filmini çekmiş ve ‘En İyi Yönetmen' Oscar'ını kazanmıştı.

Avildsen; 'The Karate Kid', 'Rocky III' ve 'Rocky V' filmlerinde de yönetmen koltuğunda oturmuştu.

 

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RockyyönetmenJohn G Avildsen

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