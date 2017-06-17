'Rocky' efsanesi hayatını kaybetti

Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören 'Rocky' ve 'The Karate Kid' filmlerinin ABD'li yönetmeni John G. Avildsen, 81 yaşında hayatını kaybetti. Babasının ölümü hakkında oğlu Anthony Avildsen, "Olağanüstü bir adamdı. O süper yetenekli biriydi" dedi.

Ünlü yönetmen 1977 yılında 225 milyon dolar hasılat elde eden, Sylvester Stallone'nin başrolde yer aldığı 'Rocky' filmini çekmiş ve ‘En İyi Yönetmen' Oscar'ını kazanmıştı.

Avildsen; 'The Karate Kid', 'Rocky III' ve 'Rocky V' filmlerinde de yönetmen koltuğunda oturmuştu.