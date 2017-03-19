Rock'n Roll efsanesi Chuck Berry öldü

Amerikalı efsanevi Rock'n Roll şarkıcısı Chuck Berry'nin 90 yaşında öldüğü açıklandı.

Missouri polisi, Berry'nin öğle yemeğinde masasında hareketsiz halde bulunduğunu ve kurtarılamadığını duyurdu.

Berry'nin 70 yıla yayılan müzik kariyeri Roll Over Beethoven ve Johnny B. Goode gibi pek çok şarkıyla dolu.

Birçokları tarafından "Rock'n Roll'un varlık nedeni" olarak kabul edilen Berry, 1984'te, müzik endüstrisinin Oscar'ı sayılan Grammy ödüllerinde "yaşam boyu başarı" ödülünü kazanmıştı.

1926'da Missouri'nin St. Louis kentinde doğan Berry, 1955'te Maybellene şarkısıyla üne kavuşmuştu.

Berry, geçen yıl, 39 yıl aradan sonra ilk albümünü çıkaracağını açıklamıştı. Chuck Berry, albümünü 68 yıllık karısı Themetta Suggs'a ithaf etmişti.

The Beatles grubunun 1980'de ölen efsanevi ismi John Lennon Berry için "Rock'n Roll'a başka bir isim vermek isterseniz bu isim Chuck Berry'dir" demişti.