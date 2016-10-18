Rock'n roll efsanesi Chuck Berry, 90'ıncı yaşını yeni albümle kutluyor

Rock'n roll müziğin efsane ismi Chuck Berry, 90'ıncı yaşında hayranlarına müthiş bir sürpriz yaptı. Son albümü 'Rock It'i 1979 yılında yayınlayan Berry, 38 yıl sonra yeni bir albüm yayınlayacağını duyurdu.

The Guardian'ın haberine göre, Nashville'deki Dualtone'dan yayınlanacak olan yeni albüm 'Chuck' adını taşıyor. Pek çok şarkının söz yazarlığını ve prodüktörlüğünü üstlendiğini söyleyen Chuck Berry, efsane müzisyenin memleketi olan St. Louis'de kaydedildi.

Albümünü 58 yıllık karısı Thelmetta'ya ithaf ettiğini söyleyen Berry, aynı zamanda çocukları Charles Berry Jr ve Ingrid'le de düetler yaptı. Berry, 'Bu şarkılar benim canım Toddy'm için. Sevgilim, yaşlandım! Uzun zamandır bu albüm için uğraşıyordum. Şimdi emekli olabilirim' dedi.