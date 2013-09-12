Rock'n Coke'un organizasyon şirketi: 'Gezi ürünü satmayın' uyarısı münferit

Bu yıl 8. kez düzenlenen Rock’n Coke festivalinin organizasyon şirketi Showhow, T24’te yer alan “Rock’n Coke’ta Gezi ayıbı!” başlıklı haberle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Rock’n Coke’ta Gezi Parkı süreciyle ilgili ürün satılmaması konusunda kurumsal bir karar alınmadığı, organizasyon yetkililerinin stantlara yaptığı uyarının münferit olduğu belirtildi.

Showhow’un yaptığı basın açıklaması şöyle:

"Showhow olarak son dönemde düzenlediğimiz Garden Sale ve Rock'n Coke Festivali etkinliklerinde herhangi bir ürünün satışının engellenmesine yönelik hiçbir kurumsal karar almış değiliz.

Diğer etkinliklerde de olduğu gibi güvenlik görevlileri yasadışı ürün ve malzemelerin etkinlik alanına girişine izin vermemiştir.

Alanda yasal olan ürünlerin bulundurulmasını yasaklamaya çalışacak bir düşünce yapısına sahip olmadığımızı ve söz konusu münferit olayla ilgili kamuoyunda oluşan yanlış anlaşılmadan ötürü üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz."