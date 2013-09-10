Rock’n Coke’ta Gezi Parkı ayıbı!

İnan Ketenciler

Hezarfen Havaalanı’nda 6-7-8 Eylül’de düzenlenen Rock’n Coke festivalini organize eden Showhow şirketi yetkililerinin, festival alanında stant açan firmaların çalışanlarını "Gezi Parkı olaylarına ilişkin hiçbir ürün satmaması konusunda" uyardığı ortaya çıktı.

Bu yıl sekizincisi düzenlenen, Türkiye’nin en büyük açık hava müzik etkinliği Rock’n Coke, İngiliz gruplar Jamiroquai ve The Prodigy'nin kapanış konserleriyle pazar akşamı sona erdi. Festivalde Gezi Parkı sürecine destek sloganları atılırken, etkinlikte stantları bulunan firmalara yönelik olarak Gezi Parkı sansürü uygulandığı öğrenildi.

'Karar toplantıda alındı'

T24’e konuşan Mephisto Kitabevi çalışanlarından alınan bilgiye göre, organizasyonun başladığı 6 Eylül Cuma tarihinde stantları gezen Showhow yetkilileri, festival öncesi yapılan toplantılarda "Gezi Parkı olaylarıyla ilgili kitap ve tişört gibi ürünlerin satılmaması konusunda karara varıldığını" ifade etti.

Yetkililerin, festivalde stant açan firmaların temsilcilerine Arnavutköy ilçesi sınırları içindeki Büyükçekmece Gölü’nün kuzeyinde bulunan Hezarfen Havaalanı’nın jandarma bölgesi olduğunu ve Gezi Parkı’yla ilgili ürün satılması halinde güvenlik güçleriyle sorun yaşanabileceğini aktardığı belirtildi.

Organizasyon yetkililerinin satılmaması konusunda uyarıda bulunduğu kitaplar arasında, Emre Kongar ile Aykut Küçükkaya’nın imzasını taşıyan "Gezi Direnişi" ve Eylem Aydın’ın yazdığı "Çapulcunun Gezi Rehberi"nin yanı sıra "31 Mayıs 2013: Devrim Taksim’de Göz Kırptı", "Anneme Gezi Parkı'nda Olduğumu Söyleme O Beni Okulda Sanıyor", "Gezi Direnişi Üzerine Düşünceler", "Kent, Kapital ve Gezi Direnişi" gibi anonim kitaplar yer alıyor.