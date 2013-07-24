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Kültür-Sanat

Rock'n Coke'ta yeni 'Keşif Sahnesi'

6-7-8 Eylül'de Hezarfen Havaalanı'nda gerçekleşecek Rock'n Coke'ta bu yıl ilk kez kurulacak Keşif Sahnesi'nde alternatif ve yöresel müzisyenler tanıtılacak.

24 Temmuz 2013 17:03

6-7-8 Eylül’de Hezarfen Havaalanı’nda gerçekleşecek Rock’n Coke festivali, bu yıl farklı coğrafyalardan müzikleri yeni sahnesinde buluşturacak. ‘Keşif Sahnesi’, Balkanlar ve Doğu Avrupa’dan Akdeniz sahillerine, Güney Amerika’dan Batı Afrika’ya uzanan müzikleri icra eden müzisyenleri ağırlayacak.
 
Keşif Sahnesi'ne çıkacak gruplar ise şöyle:
 
Tüm dünyayı Roman ateşi ile yakıp kavuran Sırbistanlı Boban and Marko Markovic Orchestra, Balkan müziğini elektronikle birleştiren Shantel Bucovina Club Orkestar, Akdeniz’in esintisiyle Güney Amerika’nın coşkusunu birleştiren İspanyol ska ve reggae grubu Che Sudaka gibi güçlü isimler bu sahneye konuk olacaklar arasında.
 
Ayrıca Polonya, Rusya, Kazakistan ve Romanya gibi ülkelerden gelen müzisyenlerden oluşan Kadebostany, Yemen’in gizemli topraklarının müziğini groove, funk ve mambo ile buluşturan Yemen Blues, Macar ekip Parno Graszt, Çingene müziği yapan Avusturyalı ekip !DelaDap ve geçen sezon Salon İKSV’ye konuk olan ABD’li ekip Radio Moscow da Keşif Sahnesi’nde performans sergileyecek. Sahne Türkiye’den de Yora, Farfara, Kırıka, Aquadrum, Çağrı Sertel Band ve Serdar Barçın Band’i ağırlayacak.
 
Bu yıl Arctic Monkeys, Hurts, Editors, Klaxons, Maximo Park, Ellie Goulding, La Roux ve The Cribs gibi isimlerin sahne alacağı kesinleşen Rock’n Coke sürpriz isimler açıklamaya devam edecek.

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