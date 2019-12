Rock’n Coke sahne önü biletleri satışta

T24 - Rock’n Coke’ta sahne alacak Limp Bizkit, Moby, Motörhead, Travis, Skunk Anansie ve Paulo Nutini’nin sahne önü biletleri satışa çıktı.









Türkiye’nin en büyük açık hava müzik etkinliği Rock’n Coke’ta sahne alacak grupların sahne önü biletleri satışa çıktı.

Sınırlı sayıda satışa sunulan sahne önü biletleri biletix.com adresinden 30 – 50 TL ücretle satın alınabiliyor.

Hezarfen Havaalanı’nda, 16 - 17 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek Rock’n Coke’ta sahne alacak öncü gruplardan Limp Bizkit, Moby, Motörhead, Travis, Skunk Anansie ve Paulo Nutini’nin sahne önü biletleri www.biletix.com üzerinden satışa çıktı. Ünlü grupları sahne önünden izlemek isteyen müzikseverler Limp Bizkit ve Moby için 50’şer TL, Motörhead, Travis, Skunk Anansie ve Paulo Nutini için de 30’ar TL ücret ödeyerek sahne önü biletlerine sahip olabilirler.



Rock’n Coke Sahnesi

Rock’n Coke’ta performans sergileyeceği açıklanan gruplarla “Ana Sahne”de; Limp Bizkit, Motörhead, Travis, Moby, Paolo Nutini, Skunk Anansie, 2manydjs, The Kooks, Athena, Duman, Kurban, Çilekeş, Gripin ve Friendly Fires, ”Vodafone Freezone Sahnesi”nde; Thievery Corporation, Aloe Blacc, Beach House, Tunng, İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions, Melis Danişmend, The Qemists, Gaslamp Killer, FM Belfast, Curry&Coco, Acid Washed, Golem, Fuchs & Cervus, Kaan Sezyum aka DJ Sarıyılan, Grup Ses Beats, Hemi Behmoaras, Soaked, Mabbas & Style – İst, Club Bangkok ve Dancing Birds Feel The Beatfarklı müzik türlerine ev sahipliği yapacak festivalin üçüncü sahnesi “Coca-Cola Zero Sahnesi”nde de; Mogwai, Dum Dum Girls, The Black Lips, Electrelane, Chapel Club, Esben and The Witch, Deja – vu, Dengesiz Herifler, She Past Away, Hakan Tamar, On Your Horizon, To Mexico With Love, Post, Social Inclusion Band ve Kül müzikseverleri coşturacak.