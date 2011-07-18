-ROCK'N COKE FESTİVALİ SONA ERDİ İSTANBUL (A.A) - 18.07.2011 - Coca-Cola tarafından Pozitif Productions organizasyonuyla düzenlenen ''Rock'n Coke Festivali'', dünyaca ünlü sanatçı Moby'nin konseriyle sona erdi. Hezarfen Havaalanı'nda gerçekleştirilen festivalin ikinci günü, renkli görüntülere sahne oldu. Kamp alanındaki çadırlarında sabahlayan katılımcılar, güneşin doğuşuyla birlikte güne erken başlamak zorunda kaldı. Kamp alanına kurulan duş yerinde uzun kuyruklar oluşurken müzikseverler saatlerce bekledikleri duş sırasında birbirlerine güneş kremi sürerek, mayo ve bikinileriyle güneşlenmeyi de ihmal etmedi. Katılımcılar, festival alanının pek çok yerine kurulan ve depoları ilk gece sonunda dolan seyyar tuvaletlerin boşaltılmamasından ve çevreye yayılan kötü kokudan dolayı zor anlar yaşadı. Sabahın erken saatlerinden itibaren gerçekleştirilen etkinliklere, sıcak havaya rağmen katılan müzikseverler, Vodafone Free Zone, Coca Cola Zero ve Şehir sahnelerindeki konserlerle eğlenmeye başladı. Ana Sahne'deki ilk konser Türkçe rock müziğinin sevilen grubu Gripin'in konseriyle başladı. Son albümleriyle birlikte sevilen parçalarını da seslendiren grup, sahnede 1 saat kaldıktan sonra yerini İngiliz dans-pop topluluğu Friendly Fires'e bıraktı. Bu yıl çıkan ikinci albümleri Pala'ın tanıtım turnesi kapsamında Rock'n Coke 2011 festivaline katılan Friendly Fires, yeni albümünden parçaları seslendirdi. Punk ve ska müziği yapan Türk müzik grubu Athena da 1 saat boyunca sevilen parçalarını hayranlarıyla buluşturdu. Athena konserinde sıcaktan bunulan müzikseverlere fıskiyelerle su sıkıldı. ''Clit-rock'' adını verdikleri kendilerine özgü müzikleriyle rock müzik tarihinde özel bir yer edinen Skunk Anansie grubu da siyahi fenimizmin öfkesini dile getiren şarkıları ve etkileyici sahne şovlarıyla katılımcıları coşturdu. Saat 21.00'de sahneye çıkan ve 1 saat sahnede kalan İtalyan asıllı İskoç müzisyen Paolo Nutini de sevilen parçalarını seslendirdi. Bol ödüllü müzik grubu Travis de 1 saat 10 dakika kaldığı sahnede, gerçekleştirdiği sahne şovuyla hayranlarının beklentisini boşa çıkarmadı. Travis'in solisti Francis Healy, şarkı aralarında sık sık Türkiye'yi ve Türkleri çok sevdiğini söyledi. Festivalin finalini de ilk kez 2003'te One Love Festivali'nde Türk hayranlarıyla buluşan dünyaca ünlü Amerikalı sanatçı Moby yaptı. ''Destroyed'' albümünün tanıtım turnesi kapsamında Rock'n Coke 2011'de sahne alan Moby, trip-hop, ambient ve elektronik dans müziği parçalarını seslendirdi. Müzikseverler, Moby'nin parçalarına büyük bir coşkuyla katılarak ritm tuttu. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı organizasyonda olumsuzluk yaşanmadı. Organizasyonun iletişim şirketi, festivalle ilişkin sayısal verileri en kısa sürede açıklayacağını duyurdu.