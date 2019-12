Rock'n Coke Festivali başlıyor...

T24 - Rock’n Coke Festivali için hazırlanan 400 bin metrekarelik müzik kasabası müzikseverleri bekliyor. Motörhead, Limp Bizkit, Moby, Travis, Skunk Anansie, Paulo Nutini gibi isimlerin sahne alacağı festivalle ilgili her şey.





16-17 Temmuz tarihlerinde Hezarfen Havaalanı’nda gerçekleştirilecek Türkiye’nin en büyük açık hava müzik etkinliği Rock’n Coke için festival alanında dev bir müzik kasabası kuruldu. 5 bin 500 metrekare gölgelik alan olarak ayrılan Rock’n Coke müzik kasabasının 230 bin metrekaresi açık alan. Rock’n Coke’un ana sahnesinin yüksekliği ise 16.5 metre.



Bu sene önceki yıllardan farklı olarak, festivalseverlere dört sahnesinde müzik şöleni yaşatacak olan Rock’n Coke, Motörhead, Limp Bizkit, Moby, Travis, Skunk Anansie, Paulo Nutini gibi büyük isimlerin yanı sıra, The Kooks, Dum Dum Girls, Tunng, FM Belfast, Friendly Fires, Mogwai, Chapel Club, Gripin, Athena, Duman, Kurban, Çilekeş ve daha bir çok grubu ağırlıyor.



Rock’n Coke’un dört sahnesiyle metal’den hardrock’a, britpop’tan elektronik müziğe kadar müzikseverler birçok farklı müzik türünü dinleme imkanına sahip olacaklar.

ANA SAHNE

16 Temmuz Cumartesi

15.00-16.00 Çilekeş

16.30-17.30 Kurban

18.00-19.00 The Kooks

19.30-20.40 Duman

21.15-22.25 Motörhead

23.00-00.30 Limp Bizkit

01.00-02.30 2manydjs

17 Temmuz Pazar

15.00-16.00 Gripin

16.30-17.30 Friendly Fires

18.00-19.00 Athena

19.30-20.30 Skunk Anansie

21.00-22.00 Paolo Nutini

22.30-23.40 Travis

00.10-01.30 Moby

VODAFONE FREEZONE SAHNESİ

16 Temmuz Cumartesi

12.00-14.00 Hemi Behmoaras

14.20-15.20 Grup Ses Beats

15.40-17.00 DJ Sarıyılan (Sezyum)

17.40-18.40 Melis Danişmend

19.00-20.00 Soaked

20.30-21.30 Aloe Blacc

21.50-22.50 Curry&Coco

23.15-00.30 Acid Washed

00.50-02.20 Golem

02.30-04.30 Fuchs&Cervus

17 Temmuz Pazar

12.00-13.30 Dancing Birds Feel the Beat

13.40-15.30 Club Bangkok

16.00-16.50 Tunng

17.15-18.05 FM Belfast

18.30-19.30 İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions

20.00-21.00 Gaslamp Killer

21.45-22.45 Beach House

23.30-00.45 Thievery Corporation

01.30-03.00 Mabbas&Style-ist

COCA-COLA ZERO SAHNESİ

16 Temmuz Cumartesi

13.00-14.30 Hakan Tamar

15.00-15.50 She Past Away

16.25-17.25 Dengesiz Herifler

18.00-19.00 Deja-Vu

19.30-20.20 Esben and the Witch

20.50-22.00 Electrelane

22.30-23.30 Dum Dum Girls

17 Temmuz Pazar

12.30-13.15 Social Inclusion Band

13.45-14.30 Kül

15.00-15.45 Meksika’ya Sevgilerle

16.15-17.15 Post

17.45-18.30 On Your Horizon

19.00-20.00 Chapel Club

20.45-21.45 Black Lips

22.15-23.30 Mogwai

00.00-01.15 The Qemists

ŞEHİR SAHNESİ

16 Temmuz Cumartesi

13.30-14.00 Falsetto (Ankara)

14.30-15.00 Çapıt (Adana)

16.00-16.30 RockA (Ankara)

17.30-18.00 Kanca (İzmir)

19.00-21.15 Kung Fu (İstanbul)

22.25-01.00 Sinema

02.30-03.30 Radyo Babylon Soundsystem

17 Temmuz Pazar

12.30-13.30 Blue Motion (İstanbul)

13.30-14.00 Neverband (İstanbul)

14.30-15.00 Yeni Harman (Eskişehir)

16.00-16.30 The Wingmen (İstanbul)

17.30-18.00 Pijama (İstanbul)

19.00-21.00 Suitcase (İstanbul)

22.00-00.10 Sinema

Kamp alanı



Müzik kasabasının kurulumu için 24 bin metresi telefon, internet ve bankacılık hizmetleri, 6 bin metrekaresi de güvenlik kameraları olmak üzere toplam 30 bin metre kablo döşendi. Festival alanındaki etkinlikler için en küçüğü 10, en büyüğü 1000 metrekarelik 50 adet çadır kuruldu. Ana sahnesi 16.5 metre yüksekliğe sahip olan Rock’n Coke’un kulis alanı için toplamda 1200 metrekarelik iki adet ayrı bölüm ayrıldı.

Rock’n Coke’ta 10 Bin Kişi Görev Alıyor



Rock’n Coke Festivali boyunca 150 kişilik sağlık ekibi vardiyalı olarak 24 saat boyunca görev yapacak. Her vardiyada özel ve resmi 1000’e yakın güvenlik elemanı görev alacak. 100 kişilik izci ekibi organizasyona destek verecek. Rock’n Coke’ta görev alacak toplam çalışan sayısı ise 10 bin.







Ayrıca, festival alanında, Vodafone ‘Do it Live’ Canlı Karaoke, Garanti Extragenç, McDonald’s Tırmanma Duvarı, Converse kay-kay parkı, Unilever kişisel bakım alanı ‘Backstage’, Mavi tasarım atölyesi, Sony’nin Playstation Gran Turismo 5 ı, Blackberry BBMe Jumper, Burn DJ Hero, Tune-L Müzik davul atölyesi, penalarla tablo, Coca-Cola Dev Twister, 360 Derece Futbol, ufak bir lunapark (Disco, vortex, Crazy Dance), uçan balon ve alanda gezici geri dönüşüm bisikletleri ile festival katılımcılarına konserler dışında bir çok eğlence seçeneği sunulacak.

Paracard Rock



Rock’n Coke Festivali’nin resmi para birimi müzikseverlere Garanti Bankası tarafından sunulan Paracard Rock. Festival katılımcıları festival süresince yiyecek, içecek ve çarşı harcamalarını Paracard Rock’la yapacaklar. Paracard Rock, festival boyunca Garanti Bankası’na ait bir Paracard Rock mobil şube, 3 ATM ve tüm kasalarda yer alan dolum noktalarında katılımcıların hizmetinde olacak.