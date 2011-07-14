Rock'n Coke Festivali başlıyor...

T24 - Rock’n Coke Festivali için hazırlanan 400 bin metrekarelik müzik kasabası müzikseverleri bekliyor. Motörhead, Limp Bizkit, Moby, Travis, Skunk Anansie, Paulo Nutini gibi isimlerin sahne alacağı festivalle ilgili her şey.
16-17 Temmuz tarihlerinde Hezarfen Havaalanı’nda gerçekleştirilecek Türkiye’nin en büyük açık hava müzik etkinliği Rock’n Coke için festival alanında dev bir müzik kasabası kuruldu. 5 bin 500 metrekare gölgelik alan olarak ayrılan Rock’n Coke müzik kasabasının 230 bin metrekaresi açık alan. Rock’n Coke’un ana sahnesinin yüksekliği ise 16.5 metre.
Bu sene önceki yıllardan farklı olarak, festivalseverlere dört sahnesinde müzik şöleni yaşatacak olan Rock’n Coke, Motörhead, Limp Bizkit, Moby, Travis, Skunk Anansie, Paulo Nutini gibi büyük isimlerin yanı sıra, The Kooks, Dum Dum Girls, Tunng, FM Belfast, Friendly Fires, Mogwai, Chapel Club, Gripin, Athena, Duman, Kurban, Çilekeş ve daha bir çok grubu ağırlıyor.
Rock’n Coke’un dört sahnesiyle metal’den hardrock’a, britpop’tan elektronik müziğe kadar müzikseverler birçok farklı müzik türünü dinleme imkanına sahip olacaklar.
ANA SAHNE
16 Temmuz Cumartesi
15.00-16.00 Çilekeş
16.30-17.30 Kurban
18.00-19.00 The Kooks
19.30-20.40 Duman
21.15-22.25 Motörhead
23.00-00.30 Limp Bizkit
01.00-02.30 2manydjs
17 Temmuz Pazar
15.00-16.00 Gripin
16.30-17.30 Friendly Fires
18.00-19.00 Athena
19.30-20.30 Skunk Anansie
21.00-22.00 Paolo Nutini
22.30-23.40 Travis
00.10-01.30 Moby
VODAFONE FREEZONE SAHNESİ
16 Temmuz Cumartesi
12.00-14.00 Hemi Behmoaras
14.20-15.20 Grup Ses Beats
15.40-17.00 DJ Sarıyılan (Sezyum)
17.40-18.40 Melis Danişmend
19.00-20.00 Soaked
20.30-21.30 Aloe Blacc
21.50-22.50 Curry&Coco
23.15-00.30 Acid Washed
00.50-02.20 Golem
02.30-04.30 Fuchs&Cervus
17 Temmuz Pazar
12.00-13.30 Dancing Birds Feel the Beat
13.40-15.30 Club Bangkok
16.00-16.50 Tunng
17.15-18.05 FM Belfast
18.30-19.30 İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions
20.00-21.00 Gaslamp Killer
21.45-22.45 Beach House
23.30-00.45 Thievery Corporation
01.30-03.00 Mabbas&Style-ist
COCA-COLA ZERO SAHNESİ
16 Temmuz Cumartesi
13.00-14.30 Hakan Tamar
15.00-15.50 She Past Away
16.25-17.25 Dengesiz Herifler
18.00-19.00 Deja-Vu
19.30-20.20 Esben and the Witch
20.50-22.00 Electrelane
22.30-23.30 Dum Dum Girls
17 Temmuz Pazar
12.30-13.15 Social Inclusion Band
13.45-14.30 Kül
15.00-15.45 Meksika’ya Sevgilerle
16.15-17.15 Post
17.45-18.30 On Your Horizon
19.00-20.00 Chapel Club
20.45-21.45 Black Lips
22.15-23.30 Mogwai
00.00-01.15 The Qemists
ŞEHİR SAHNESİ
16 Temmuz Cumartesi
13.30-14.00 Falsetto (Ankara)
14.30-15.00 Çapıt (Adana)
16.00-16.30 RockA (Ankara)
17.30-18.00 Kanca (İzmir)
19.00-21.15 Kung Fu (İstanbul)
22.25-01.00 Sinema
02.30-03.30 Radyo Babylon Soundsystem
17 Temmuz Pazar
12.30-13.30 Blue Motion (İstanbul)
13.30-14.00 Neverband (İstanbul)
14.30-15.00 Yeni Harman (Eskişehir)
16.00-16.30 The Wingmen (İstanbul)
17.30-18.00 Pijama (İstanbul)
19.00-21.00 Suitcase (İstanbul)
22.00-00.10 Sinema
Kamp alanı
Müzik kasabasının kurulumu için 24 bin metresi telefon, internet ve bankacılık hizmetleri, 6 bin metrekaresi de güvenlik kameraları olmak üzere toplam 30 bin metre kablo döşendi. Festival alanındaki etkinlikler için en küçüğü 10, en büyüğü 1000 metrekarelik 50 adet çadır kuruldu. Ana sahnesi 16.5 metre yüksekliğe sahip olan Rock’n Coke’un kulis alanı için toplamda 1200 metrekarelik iki adet ayrı bölüm ayrıldı.
Rock’n Coke’ta 10 Bin Kişi Görev Alıyor
Rock’n Coke Festivali boyunca 150 kişilik sağlık ekibi vardiyalı olarak 24 saat boyunca görev yapacak. Her vardiyada özel ve resmi 1000’e yakın güvenlik elemanı görev alacak. 100 kişilik izci ekibi organizasyona destek verecek. Rock’n Coke’ta görev alacak toplam çalışan sayısı ise 10 bin.
Ayrıca, festival alanında, Vodafone ‘Do it Live’ Canlı Karaoke, Garanti Extragenç, McDonald’s Tırmanma Duvarı, Converse kay-kay parkı, Unilever kişisel bakım alanı ‘Backstage’, Mavi tasarım atölyesi, Sony’nin Playstation Gran Turismo 5 ı, Blackberry BBMe Jumper, Burn DJ Hero, Tune-L Müzik davul atölyesi, penalarla tablo, Coca-Cola Dev Twister, 360 Derece Futbol, ufak bir lunapark (Disco, vortex, Crazy Dance), uçan balon ve alanda gezici geri dönüşüm bisikletleri ile festival katılımcılarına konserler dışında bir çok eğlence seçeneği sunulacak.
Paracard Rock
Rock’n Coke Festivali’nin resmi para birimi müzikseverlere Garanti Bankası tarafından sunulan Paracard Rock. Festival katılımcıları festival süresince yiyecek, içecek ve çarşı harcamalarını Paracard Rock’la yapacaklar. Paracard Rock, festival boyunca Garanti Bankası’na ait bir Paracard Rock mobil şube, 3 ATM ve tüm kasalarda yer alan dolum noktalarında katılımcıların hizmetinde olacak.