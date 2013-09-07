Rock'n Coke coşkusu başladı

Türkiye'nin en büyük açık hava müzik etkinliği Rock'n Coke için Hezarfen Havaalanı'nda hazırlanan Rock'n Coke kasabasında heyecan başladı.

Müzikseverler, Arctic Monkeys, Hurts, The Prodigy ve Jamiroquai gibi isimler ve birbirinden eğlenceli aktivitelerle heyecan dolu bir hafta sonu geçirecek. Rock'n Coke'ta konserlere saatler kala Rock'n Coke kasabasında üç gün sürecek hareketlilik başladı. Katılımcılar etkinlik alanında çadırlarını kurarken, bir grup genç, İstanbul'un 2020 Olimpiyat adaylığı için destek pankartı açtı.

Bu yıl 5 farklı sahnede 100'den fazla performans ile çok zengin bir deneyim sunan Rock'n Coke'ta 10 bin kişi, biletleri tükenen kamp alanında ağırlanacak. Rock'n Coke kasabasındaki çadırların yer aldığı kamp alanında katılımcıların yaşamını kolaylaştıracak her türlü altyapı sunuldu. Festivalde gençler birbirleriyle buluşmanın keyfini yaşarken, eğlenceli masa oyunları, film gösterimleri, performans, pandomim, dans, jonglör, tahta bacak, akrobasi gibi gösterilerin yanı sıra heykel, sergi ve atölyeler festival kasabasında canlı saatler yaşanmasını sağlayacak.