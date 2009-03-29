Rock’n Coke başlıyor

Türkiye’nin en büyük açık hava festivali olan Rock’n Coke, bir yıl aradan sonra yeniden start veriyor. Hem de müthiş bir isimle...





Bir süredir Amerikalı rock grubu Linkin Park ile görüşen festival komitesi sonuca ulaştı. Linkin Park, resmi web sitesine 19 Temmuz’da ıstanbul’da, 6. Rock’n Coke festivalinde olacağını yazdı. 17-19 Temmuz arasında düzenlenecek festivalin biletleri 13 Nisan’da Biletix’te satışa sunulacak.



Carlos Santana ve Katy Perry de geliyor



Önümüzdeki yaz farklı organizasyonlar kapsamında ülkemizi ziyaret edecek isimler arasında Carlos Santana ve Katy Perry de var. Santana, 6 Temmuz’da BKM organizasyonuyla Kuruçeşme Arena’da sahneye çıkacak. Bu yılın flaş ismi Katy Perry ise 9 Temmuz’da İstanbul-Fenerbahçe’deki True Blue adlı mekanda olacak.





