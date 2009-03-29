T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Rock’n Coke başlıyor

Türkiye’nin en büyük açık hava festivali olan Rock’n Coke, bir yıl aradan sonra yeniden start veriyor. Hem de müthiş bir isimle...

29 Mart 2009 02:00

Türkiye’nin en büyük açık hava festivali olan Rock’n Coke, bir yıl aradan sonra yeniden start veriyor. Hem de müthiş bir isimle...


Bir süredir Amerikalı rock grubu Linkin Park ile görüşen festival komitesi sonuca ulaştı. Linkin Park, resmi web sitesine 19 Temmuz’da ıstanbul’da, 6. Rock’n Coke festivalinde olacağını yazdı. 17-19 Temmuz arasında düzenlenecek festivalin biletleri 13 Nisan’da Biletix’te satışa sunulacak.

Carlos Santana ve Katy Perry de geliyor

Önümüzdeki yaz farklı organizasyonlar kapsamında ülkemizi ziyaret edecek isimler arasında Carlos Santana ve Katy Perry de var. Santana, 6 Temmuz’da BKM organizasyonuyla Kuruçeşme Arena’da sahneye çıkacak. Bu yılın flaş ismi Katy Perry ise 9 Temmuz’da İstanbul-Fenerbahçe’deki True Blue adlı mekanda olacak.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24