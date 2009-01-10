Rock’ın Kralı Mercury - FOTOGALERİ

İngiltere’de istatistik konusunda bir otorite olarak kabul edilen ‘OnePoll’ tarafından gerçekleştirilen bir ankete göre, 1991 Kasım ayında AIDS nedeniyle yaşamını yitiren ve müzik kariyeri boyunca yaklaşık 300 milyon albüm satışına imza atan efsanevi müzik grubu Queen'in solisti Freddy Mercury, ‘Rock Tanrısı’ olarak gösterildi.1) Freddie Mercury (Queen)2) Elvis Presley3) Jon Bon Jovi (Bon Jovi)4) David Bowie5) Jimi Hendrix (The Jımi Hendrix Experience)6) Ozzy Osbourne (Black Sabbath)7) Kurt Cobain (Nırvana)8) Slash (Gunsn' Roses)9) Bono (U2)10) Mick Jagger (The Rolling Stones)