Freddy Mercury, ölümünden 18 yıl sonra İngiltere’de yapılan anketlerde Rock müziğinin tanrısı olarak gösterildi.
Rock’ın Kralı Mercury - FOTOGALERİ
İngiltere’de istatistik konusunda bir otorite olarak kabul edilen ‘OnePoll’ tarafından gerçekleştirilen bir ankete göre, 1991 Kasım ayında AIDS nedeniyle yaşamını yitiren ve müzik kariyeri boyunca yaklaşık 300 milyon albüm satışına imza atan efsanevi müzik grubu Queen'in solisti Freddy Mercury, ‘Rock Tanrısı’ olarak gösterildi. Sıralama şöyle:
1) Freddie Mercury (Queen)
2) Elvis Presley
3) Jon Bon Jovi (Bon Jovi)
4) David Bowie
5) Jimi Hendrix (The Jımi Hendrix Experience)
6) Ozzy Osbourne (Black Sabbath)
7) Kurt Cobain (Nırvana)
8) Slash (Gunsn' Roses)
9) Bono (U2)
10) Mick Jagger (The Rolling Stones)