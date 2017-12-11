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Kültür-Sanat

Rock'ın coşkulu melodileri ve cazın dingin tınıları bu hafta Salon'da

Salon'da yeni hafta 12 Aralık Salı akşamı cazseverlerle buluşacak olan Lahza'nın konseri ile başlayacak

11 Aralık 2017 20:26

Salon’da haftanın programı 12 Aralık Salı akşamı cazseverlerle buluşacak olan Lahza’nın konseri ile başlıyor. Doğaçlama konusunda usta iki ismin ortak projesinin konserinin ardından 13 Aralık Çarşamba akşamı yerli sahnenin alternatif isimlerinden Direc-t’in yepyeni albümünden parçaları paylaşacağı konserle devam edecek. 

15 Aralık Cuma akşamı saykedelik Arabik cazı merak edenler ve hayranı olanlar için yarı Bahreynli yarı İngiliz etnik caz
müzisyeni Yazz Ahmed Salon’da olacak.

Haftanın son konseri ise Danimarkalı dream-pop grubu ve Salon takipçilerinin favori isimlerin Sleep Party People’a ait. Sleep Party People, 16 Aralık Cumartesi akşamı gerçekleşecek konserde, yepyeni albümleri ‘Lingering’den şarkılar ve eski hitleriyle birlikte, hayranlarıyla buluşmak için bir kez daha Salon’a konuk oluyor.

 

Lahza, 12 Aralık Salı, 21.30

 

Davulcu Mehmet İkiz ve gitarist Cenk Erdoğan’ın projesi Lahza, bir göz kırpma süresi manasına geliyor. Projenin isminin tam aksine, göz açıp kapayıncaya kadar akıllardan çıkmayacak, müzikal izdüşümler sunan ikili, doğaçlamalarını topladıkları albümü İkiz’in kurucusu olduğu Stockholm Jazz Records üzerinden geçtiğimiz Mayıs ayında yayımlandı, sonrasında ülkenin caza değer veren plak şirketlerinden Kabak &amp; Lin kataloğuna girdi.

Farklı projelerle çok defa sahne aldıkları Salon’da bu defa Lahza olarak ilk kez yer alacaklar. İki virtüözün unutulmaz doğaçlamalarının yankılanacağı gece Salon dinleyicisinin favorileri arasına girmeye aday olacaklar.


Direc-t, 13 Aralık Çarşamba, 21.30

 

Yerli sahnenin en sevilen alternatif rock gruplarından Direc-t, Bilge Kösebalaban, Özgür Peştimalci ve Alex Tinaru tarafından kuruldu. Bugüne kadar üç albüm yayımlayan grup, “Ama Sen Varsın&quot; isimli parçaları ile Rusya’da yayımlanan bir toplama albümde, “20 Ways” ve “Birileri Durun Dedi” ile de Avusturalya’da yayımlanan iki ayrı toplama albümde yer aldı.

Slovakya’da Pohoda Açıkhava Festivali’nde, ABD’de Cincinatti’de düzenlenen MidPoint Music Festival’de sahne alan Direc-t, sonbaharda yayımlanacak yepyeni albümlerinin lansman konseri için Salon’a konuk oluyor.


Yazz Ahmed, 15 Aralık Cuma, 21.30

 

Yarı Bahreynli yarı İngiliz etnik caz müzisyeni, trompet sanatçısı Yazz Ahmed, 2011’de yayımladığı ilk albümünün
ardından hem solo müzisyen hem de bir besteci olarak İngiliz caz sahnesinin dikkat çeken isimlerinden biri haline
geldi.

Toshiko Akiyoshi, Steve Williamson ve Courtney Pine ile sahneye çıktı, Radiohead, Lee ‘Scratch’ Perry, Joan as Police Woman, Amel Zen ve These New Puritans gibi birbirinden çok farklı isimlerin albüm kayıtlarında yer aldı ve konserlerinde eşlik etti.

Radiohead’in “The King of Limbs” albümünde flugelhorn çaldı. Jazzwise ve Time Out tarafından yükselen bir yıldız olarak tanımlanan Yazz Ahmed, saykedelik Arabik cazı merak edenler ve hayranı olanlar için Salon sahnesinde. 
 

Sleep Party People, 16 Aralık Cumartesi, 22.30

 

Danimarkalı dream-pop grubu ve Salon takipçilerinin favori isimlerin Sleep Party People, Danimarkalı müzisyen Brian Batz'ın projesi olarak başladı.

Boards Of Canada, David Lynch ve Erik Satie'nin çalışmalarından ilham alan grup, kendi adlarını taşıyan ilk albümlerini 2010'da yayımladılar.

İlk albümü ‘We Were Drifting On a Sad Son, izledi. Avrupa ve Asya turları ile dinleyici kitlelerini genişlettiler. 2014'te dinleyicilerle buluşan albümleri ‘Floating’in ardından birkaç kez uğradıkları Salon’a geri dönüyorlar. Yepyeni albümleri ‘Lingering’den şarkılar ve eski hitleriyle birlikte, hayranlarıyla buluşmak için bir kez daha Salon’a konuk oluyorlar. 

 

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