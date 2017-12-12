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Spor

Rockets yenilmiyor

Houston Rockets, üst üste 10. galibiyetini Ömer Aşık'ın takımı New Orleans Pelicans'ı karşısında elde etti

12 Aralık 2017 17:15

NBA'de Batı Konferansı'nın lideri Houston Rockets, ağırladığı New Orleans Pelicans'ı 130-123 mağlup ederek galibiyet serisini 10 karşılaşmaya çıkardı.

Rockets'ı galibiyete, 26 sayı 17 asist 6 top çalmayla double-double yapan James Harden, 28 sayı 8 ribaunt 5 blokla oynayan Clint Capela, 20 sayı 9 ribaunt 6 asist 3 top çalma üreten Chris Paul ve 27 sayı atan Eric Gordon taşıdı.

Pelicans'ta Jrue Holiday'in 37 sayı 5 asist 4 top çalma ve E'Twaun Moore'un 36 sayısı galibiyete yetmedi. DeMarcus Cousins 24 sayı 14 ribaunt 8 asistle double-double, Rajon Rondo ise 13 sayı 12 ribaunt 12 asistle triple-double yaptı. Yaklaşık 12 dakika süre alan Ömer Aşık ise sayı kaydedemediği maçı 1 ribauntla tamamladı.

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NBAJames HardenBasketbolJrue Holidaygalibiyet

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