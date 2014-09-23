Rockefeller Kardeşler Vakfı temiz enerjiye yöneliyor

Rockefeller Kardeşler Vakfı (Rockefeller Brothers Fund), iklim değişikliğine karşı oluşturulan bir hayırseverler grubuna katılma kararı aldı. Söz konusu hayırsever grup, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) iklim değişikliği konferansının arifesine rastlayan kararla, fosil yakıtları ile ilişkili toplam 50 milyar dolarlık yatırımı çevreye duyarlı alanlara kaydırmayı hedefliyor.

New York Times gazetesi, bu adımın birkaç yıl önce üniversite kampüslerinde başlayan ve küresel bir harekete dönüşen yatırımcı politikasının bir parçası olduğunu belirtiyor. Global Divest-Invest olarak bilinen ve fosil yakıtlarına yapılmış yatırımları temiz enerjiye yöneltmeyi hedefleyen harekete, emeklilik fonları, dini gruplar ve büyük üniversiteler de katılma sözü verdi.

BBC Türkçe’nin haberine göre, 2014'ün başından beri, katılımcı kurumların yeni enerji alanlarına kaydırma sözü verdiği yatırım miktarının ikiye katlandığı bildiriliyor.

Rockefeller Kardeşler Vakfı'nın yöneticisi Stephen Heintz’a göre, fosil yakıtlarından geri çekilmeleri, aile servetinin kurucusu John D. Rockefeller'in de arzu edeceği bir şey. Heintz, “Eğer günümüzde yaşıyor olsaydı, geleceği gören akıllı bir işadamı olarak, fosil yakıtlarını bırakıp temiz ve yenilenebilir enerjiye yönelirdi.” diye konuştu.

Rockefeller Ailesi Vakfı, John D. Rockefeller'ın iki oğlu tarafından 1940 yılında kuruldu. Vakfın yatırımlarının toplam varlığı, 31 Temmuz 2014 tarihi itibarıyla 860 milyon dolar olarak bildiriliyor. Salı günü Birleşmiş Milletler'in New York'taki genel merkezinde yapılacak olan iklim değişikliği zirvesine, 125 devlet ve hükümet başkanının katılması bekleniyor. Bundan önce iklim değişikliği konusunda yapılan benzer düzeyde bir zirve, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 2009 yılında gerçekleşmiş, fakat başarısızlıkla sonuçlanmıştı.