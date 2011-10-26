Rock'çılar Van için birleşti

T24- Rock’çılar gündeme kayıtsız kalmadı ve Van için 24 saatte organize oldu. 40 kadar isim 30 Ekim Pazar günü dev bir konser verecek. Bütün gün devam edecek etkinlikte toplanan para Kızılay aracılığıyla depremzedelere gidecek



Milliyet'in haberine göre, Türkiye’de belki de ilk kez bu kadar fazla sanatçı ve grup insani bir amaç için, bu kadar hızlı bir şekilde bir araya geliyor.





Rock ve alternatif müzik dünyasının en fazla tanınan ve sevilen 40 ismi, grubu 30 Ekim Pazar günü İstanbul’da Maçka Küçükçiftlik Parkı’nda sabah 10’da başlayıp neredeyse gece yarısına kadar devam edecek olan tek günlük bir konserde Van’daki depremzedelerin yararına para toplamak için şarkılarını söyleyecek.





Dream TV konseri canlı yayımlayacak. Konser esnasında ekranın altından geçen numaralara kısa mesajla (SMS) yardım gönderilebilecek ve bu yardımın miktarı ekranlardan anbean takip edilecek. Konsere seyirci olarak gelenlerin getirdikleri yardımlar da toplanacak ve konser alanından Van’a hareket etmek için TIR’lar kapıda bekliyor olacak.





Normal şartlarda bu tip bir organizasyon için aylarca ön hazırlık ve planlama yapılması gerekirken yardım arzusu bütün engelleri aştı. Neredeyse bütün müzik sektörü seferber oldu, 24 saatte organize olundu.





Nasıl mı?

Bilet alarak destek olun





Depremin ertesi günü Redd grubu üyelerinden Güneş Duru, Twitter’da “Depremzedeler için bir konser yapamaz mıyız?” diye sordu. Ardından destek mesajları gelmeye başladı. Saatler içinde konserin adı kondu: “Vaniçinrock”. Aynı gün içinde vanicinrock.org adresinde duyuru başlamıştı.

Katılmak isteyen grupların sayısı bir anda yüzlere çıktı.





Yurt içinden ve dışından neredeyse yüzlerce isim destek oldu. Ancak zamanlama itibarıyla 40 isimle sınırlı kalındı. Katılmak isteyen ancak sahne alamayacak grupların tamamı konser alanında olacak ve yardımda bulunacak. Facebook’a da yayılan destek çağrısına neredeyse bütün sanatçılar ile onların takipçileri ve dinleyenleri kulak verdi. Dinleyicilerin desteği de dakikalar içinde binlere çıktı.





Salı günü poster ve katılımcılar hazırdı. Duman’dan Şebnem Ferah’a, Haluk Levent’ten Feridun Düzağaç’a, Çilekeş’ten Kurban’a, Demir Demirkan’dan Model’e, Moğollar’a, Hayko Cepkin’e, her biri kendi alanında zirvede olan pek çok değerli isim sahnede yer alacaklarını açıkladı.

Müzik sektöründe menajerlik yapan, basın ilişkilerini yürüten, halkla ilişkiler faaliyetlerini yapanlardan, sesçisine, ışıkçısına herkes taşın altına elini soktu ve bunu yaparken bir saniye bile tereddüt etmediler. Zaten o yüzden 24 saat gibi kısacık bir sürede dev bir yardım konseri düzenlenebiliyor.





Yer arayışına girildiğinde Maçka Küçükçiftlik Parkı yöneticileri derhal mekânlarını tahsis etti.

Yardımların toplanması ve iletilmesi konusunda hemen Kızılay’la görüşüldü ve toplanan bütün paranın Kızılay aracılığıyla Van’da kullanılmasında hemfikir olundu.





Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş Belediyesi ve Şişli Belediyesi baştan sona destek verdi ve işleri hızlandırdı.







Vanicinrock konserinin biletleri Biletix üzerinden satın alınabiliyor. Konsere gidemeyenler de bu yolla bilet alarak yardımda bulunabiliyor. Biletix, satışlar üzerinden herhangi bir komisyon almayacak.





Neticede şu anda Türkiye’de herkes elinden geldiğince Van’a yardım etme peşinde. Kimi mama, battaniye, ilaç yollayarak bunu yapıyor, kimi arama kurtarma çalışmalarına katılarak, kimi de şarkı söyleyerek.





Rock ve alternatif müzik camiası, sanatçısıyla, çalışanıyla, dinleyicisiyle takdir edilecek bir işe girişti. Başka camialara örnek olacak türden bir dayanışma ve işbirliği sergiledi. Müzikseverlere ve bütün vatandaşlara düşen görev de pazar günü Van için Maçka Küçükçiftlik Parkı’nda olmaktır.