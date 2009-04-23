Rockçılar ağır işçi!

Rock yıldızı olmak birçok gencin hayalini süslerken Finlandiya'da yapılan bir araştırma, konserlerde salonu doldurmaya çalışmanın ve şarkı listelerinin tepelerinde dolaşma stresinin bir rockçıyı fiziki olarak tükettiğini ortaya çıkardı.



Finlandiya İş Yeri Hekimliği Enstitüsü tarafından yapılan ve ülkenin en popüler rock gruplarından punk triosu Apulanta'nın denek olarak kullanıldığı araştırmada, stresin vücuttaki etkisini ölçmek için grup üyeleri üzerinde bir dizi tıbbi test yapıldı.



Grup üyelerinin ateşlerini, tansiyonları ve nabızlarını geçen Şubat'ta verdikleri iki konser boyunca ölçerek kayda geçiren doktorlar bu verileri müzisyenlerin normal sağlık verileriyle kıyasladılar.



Sonuçta rock yıldızının parıltılı yaşamının, bir ağır işçinin kadar yıpratıcı olduğu görüldü.



Fin araştırmacılar, "Gitarist gibi solistin yaşamı da, kürekle çukur kazan, hamallık yapan veya bilek gücüyle çalışan birisininki kadar dayanılması güç" dediler.



Davulcunun bir oduncu veya bir duvar ustası kadar terlerken, gitarının tellerine tüm gücüyle basan bas gitarcının bir oduncu veya bir boksör kadar yorulduğuna işaret eden araştırmacılar, grup üyelerinin konser sırasında nabızlarının ve vücut sıcaklıklarının çok yükseldiğini belirttiler.



Araştırmada, 90 dakikalık bir konserde grup üyelerinin vücut sıcaklıklarının 38 dereceyi aştığı ve nabızlarının dakikada 128 ve 144 arasında attığı tespit edildi.



Grubun davulcusu 31 yaşındaki Sipe Santapukki, doktorların araştırmalarının, 1991'den bu yana müzik yapan ve bir düzine albüm çıkaran gruplarının şevkini kıramayacağını söyledi.



