'Rockçı imam' meslekten ihraç edildi!

Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Pınarbaşı Camii'nde imamlık yaparken, arkadaşıyla 'FiRock' adlı müzik grubunu kuran ve 'Rockçı imam' olarak tanınan Ahmet Muhsin Tüzer (47), meslekten ihraç edildi.

Antalya’nın Kaş ilçesindeki Pınarbaşı Camii’nde imamlık yaparken, Erkin Koray’ın eski gitaristlerinden Doğan Sakin ve baterist İdris Tübcil ile 2013 yılında ‘FiRock’ adlı rock grubunu kuran Ahmet Muhsin Tüzer hakkında, ‘izinsiz ve paralı konser vermek’, nedeniyle temmuz ayında soruşturma açıldı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Tüzer’in meslekten ihracına karar verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nca daha önce de hakkında soruşturma açılan Ahmet Muhsin Tüzer, 2 kez kınama, 2 kez de uyarı cezası almıştı. Diyanet tarafından 8 Eylül 2016 tarihinde imamlıktan alınarak, Balıkesir’in Karesi İlçe Müftülüğü’ne memur olarak atanan Tüzer, Antalya Bölge İdare Mahkemesi’nde açtığı yürütmeyi durdurma kararıyla görevine iade edilmişti.

ABD ve Portekiz'de konser vermişti

Ahmet Muhsin Tüzer, kurduğu grupla ilk konserini 10 Ağustos 2013 tarihinde, Kaş ilçesinde verdi. Antalya’nın yanı sıra İstanbul’da da konser veren Tüzer, 23 Nisan 2014 ve 2 Ekim 2014 tarihlerinde ABD’de, 2016 yılında da Portekiz’in Porto şehrinde konserler verdi.

Karar sonrası açıklama yapan Ahmet Muhsin Tüzer, 1990 yılından beri imamlık yaptığını söyledi. İmamın başarılı olmasının en önemli koşulunun kültür, sanat, edebiyat, şiir, felsefe, tiyatro ve müzikle ilgilenmesi olduğuna inandığını belirten Tüzer, “İmamlık hayatım boyunca her kesimden insana ışık ve rehber oldum. Onlara dinimizin kutsallarını sevdirdim. Gerçekleştirdiğim işler, yaptığım müzikle yaşama geçirdiğim projelerle imam olarak kamuoyunda ve dünyada ses getirdim. Dünya basınının ilgi odağı oldum. İslam dininin farklı yönlerini tüm dünyaya duyurdum” dedi.