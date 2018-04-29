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BBC Türkçe

Rock yıldızı Prince'in mirası kardeşleri arasında paylaşılacak

Geçen yıl aşırı dozda kimyasal ilaç nedeniyle evinde ölü bulunan ABD'li sanatçı Prince'in mirası, öz kız kardeşi ve beş üvey kardeşi arasında paylaşılacak. Prince'in bıraktığı bir vasiyeti ve çocuğu yoktu. Daha önce 45 kişi çeşitli nedenlerle mirastan pay

29 Nisan 2018 20:30

Rock yıldızı Prince'in mirasının öz kız kardeşi ve beş üvey kardeşine bırakılacağı açıklandı.

ölü bulunmuştu.aşırı dozda opioid

Ünlü şarkıcının bıraktığı bir herhangi bir vasiyeti olmadığı gibi çocuğu da yoktu.

ABD medyasında Prince'in varlığının yaklaşık 200 milyon dolar olduğu yazılıyor.

Prince'in oğlu olduğunu iddia eden Koloradolu bir hapishane mahkumu dahil 45 kişinin şarkıcının servetinden pay istediği biliniyor.

ABD'li rock yıldızının serveti dahilinde, mülklerinin yanında yaptığı şarkılar için olan haklar ve henüz piyasaya çıkmamış daha önceki eserleri de bulunuyor.

Miras, Prince'in kız kardeşi Tyka Nelson ile üvey kardeşleri Sharon Nelson, Norrine Nelson, John Nelson, Omarr Baker ve Alfred Jackson arasında paylaşılacak. Ancak milyonlar değerindeki paylarını almaları için bir yıl daha beklemeleri gerekecek.

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