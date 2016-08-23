Rock yıldızı Alice Cooper ABD başkanlığına aday

ABD başkanlık yarışında Donald Trump ve Hillary Clinton’a rakip çıktı. Ünlü rock müzik sanatçısı Alice Cooper başkanlığa adaylığını açıkladı. Rock müziğin önemli isimlerinden ve şok rock'ın öncülerinden Alice Cooper, kasım ayındaki ABD başkanlık seçimlerinde, adaylardan umduğunu bulamayanlara yeni bir imkan sunmak istiyor. Sanatçı, resmi internet sayfası üzerinden seçmenlere bağlayıcılığı olmayan üçüncü bir alternatif sundu. 68 yaşındaki Cooper, başkanlığa aday olduğunu belirttiği internet sayfasında, seçim kampanyasının ayrıntılarına yer verdi.

Cooper'ın seçim vaatleri içinde Motörhead grubunun hayatını kaybeden solisti ve basçısı Lemmy Kilmister'in Rushmore Dağı Anıtı'nda en önemli ABD başkanları yanında ölümsüzleştirilmesi yer alıyor. Ayrıca 50 dolar banknotları üzerindeki ABD eski başkanlarından Ulysses Simpson Grant'in yerine komedyen Groucho Marx'ın yer alması da yine seçim vaadi olarak açıklandı.

Alice Cooper'ın seçim kampanyasını yürüten ekip, Cooper hayranlarına yönelik ürünler satmaya çalışırken, Cooper'ın 1972 yılından şarkısı Elected'i yeniden piyasaya sürmek istiyor. Elected, ABD Başkanı Richard Nixon'ın ikinci kez seçildiği başarılı seçim kampanyasının hit şarkısıydı. Şarkı “Herkesin sorunları var ve bunlar kişisel olarak umurumda değil” sözleriyle bitiyor. Son olarak da rap müzik sanatçısı Kanye West 2020 yılı için ABD başkan adayı olmak istediğini açıklamıştı.