Rock yıldızı, ağır işçi gibi yıpranıyor!

Finlandiya’da yapılan bir araştırma bir rock müzisyenin vücudunun, 90 dakikalık bir konser sırasında, ağır işlerle uğraşan bir işçi kadar yıpranabildiğini ortaya koydu.



Finlandiya’daki Mesleki Sağlık Enstitüsü tarafından yapılan araştırmada, ülkenin en popüler rock gruplarından Apulanta’nın üyelerinin vücut sıcaklıkları, tansiyonları ve nabızları, geçen şubat ayında verdikleri iki konser sırasında kayda geçirildi.



90 dakikalık bir konserde grup üyelerinin vücut sıcaklıklarının 38 dereceyi aştığını ve nabızlarının dakikada 128 ve 144 arasında attığını tespit eden doktorlar, rock yıldızlarının yaşamının bir ağır işçininki kadar yıpratıcı olduğu sonucuna vardı. Gitarist ve solistin işinin “kürekle çukur kazmak ya da hamallık yapmak“ kadar ağır olduğunu söyleyen uzmanlar, konser sırasında davulcunun “bir duvar ustası kadar terlediğine” ve bas gitaristin de “bir kasap kadar güç harcadığına” dikkat çekti.

