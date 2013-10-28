Rock müziğin efsane ismi Lou Reed hayatını kaybetti

Lou Reed'in temsilcisi Andrew Wylie, ünlü müzisyenin Southampton'da 71 yaşında hayata veda ettiğini açıkladı.

Reed, “Walk on the Wild Side” ve “Perfect Day” gibi şarkılarla dünyaca ün kazanmıştı. Lou Reed son yıllarında aralarında Robert Wilson, Wim Wenders, Julian Schnabel, Laurie Anderson ve Metallica grubunun da bulunduğu sanatçı, tiyatrocu ve müzisyenlerle çeşitli projelerde görev almıştı. Lou Reed, verdiği son demecinde, “Zaman nasıl akıp gidiyor hayret ediyorum. Daha dün 19 yaşındaydım” demişti.

Ardından neler dediler?

Kiss grubunun kurucusu Paul Stanley (61), “Lou oyunu kendi kurallarıyla oynayan bir müzisyen, bir sanatçı ve bir öncüydü” dedi. Mötley Crüe grubundan Nikki Sixx, Twitter hesabında, “Karanlık ve güzel şarkı sözlerin, müziğin ve hayat tarzın için teşekkürler” diye yazdı. Rage Against The Machine grubunun gitaristi Tom Morello, “Lou Reed olağanüstü bir yetenekti” yorumunu yaptı.

Lou Reed'in önde gelen şarkılarından "Perfect day"i dinlemek için tıklayın: