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Yaşam

Rock grubu ''Dredg'', 1 Ekim'de İstanbul'da İSTANBUL (A.A)

28 Eylül 2011 14:58

-Rock grubu ''Dredg'', 1 Ekim'de İstanbul'da  İSTANBUL (A.A) - 28.09.2011 - ABD'li rock grubu ''Dredg'', 1 Ekim'de İstanbul'da konser verecek.  Vokalde Gavin Hayes, gitarda Mark Engles, bas gitarda Drew Roulette ve davulda Dino Campanella'dan oluşan rock grubu ''Dredg'', Vera Müzik ve Kod Müzik organizasyonu ile ilk kez İstanbullu hayranlarıyla buluşacak. Konser, Refresh the Venue'de gerçekleşecek.  4 okul arkadaşının 1995 yılında kurdukları grup, alternatif rock sahnesindeki yerlerini günden güne sağlamlaştırmaya devam ediyor. Kurulduğu günden beri orijinal kadrosunu koruyan topluluğun ilk albümü ''Leitmotif'', 1998 yılında dinleyicilerle buluştu. Leitmotif görsel ve lirik zenginliğiyle olduğu kadar müzikal derinliğiyle de çağdaşlarının çok ilerisinde ve farklı bir yerde konumlanan albümü grubun deneysel yönünün belirginleştiği çölde yazılan ve George Lucas'ın çiftliğinde kaydedilen ''El Cielo'' adlı albüm takip etti.  Esas çıkışını ''Catch Without Arms'' adlı albümle yakalayan grup, bugüne kadar ''The Pariah, The Parrot and the Delusion'', ''Chuckles and Mr. Squeezy'' albümleri yayınladı.  Konserin biletleri, Biletix aracılığıyla satışa sunuldu. 

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